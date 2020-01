La Canción del Día: Confeti de Odio vira al noise pop para decir que te quiere (o te odia) ‘Muchísimo’

Tras el EP ‘Llorar de fiesta‘ y varios singles como ‘Hoy será un día horrible’, ‘Hasta romper el móvil, ‘Hechizo‘ y el doble ‘Quiéreme/Si me quiero‘, ya no se puede hablar de Confeti de Odio como una “promesa”, sino como una realidad del pop español. Y por eso, si alguien se lo preguntaba, no había lugar para incluirle en nuestro especial Revelaciones 2020. Pero, eso sí, esperamos que confirme su singular talento y amplíe del todo su parroquia con un álbum debut que, por fin, acaba de anunciarse.

Bueno, más o menos, porque de momento Lucas de Laiglesia no detalla ni su título, ni su portada ni su tracklist. Aunque sí sabemos que se publicará en marzo y que no incluirá ninguna de las canciones editadas anteriormente por él. Quizá sea porque, otra vez, da un viraje estilístico a su propuesta. O no del todo, quién sabe. Lo único cierto es que ‘Muchísimo’, el primer adelanto del mismo que hoy presenta, es algo diferente a casi todo lo que ha hecho anteriormente. Porque, si bien es cierto que en ‘Hoy será un día horrible’ y ‘Quiéreme’ ya sonaban guitarras afiladas y potentes, nunca había sido tan incisivo y potente como en esta nueva canción.

‘Muchísimo’ es un botefón de noise pop –un poco Weezer, con ese sintetizador chirriante de fondo– que truena sin freno durante sus escasos dos minutos, que aunque parezca poco tiempo es suficiente para pasar del amar a odiar, pero siempre “muchísimo”. Con una melodía que, curiosamente, suena más elaborada en sus estrofas, mientras que el gancho (simple, pero eficacísimo) consiste en repetir con insistencia el título del tema. La producción corre a cargo de Juan Pedrayes, batería de Carolina Durante y Axolotes Mexicanos, grupo en el que también milita Lucas. Y otro miembro de ese grupo, René, se ha encargado de la mezcla y master, mientras que las baterías son de Carlos Hernández.

Mención aparte para el vídeo oficial, que traslada ese amor/odio de una relación sentimental al amor/odio del público hacia un artista (o al revés). Así lo da a entender el clip de Enrique R. Novoa, filmado en la Sala El Sol y que cuenta con cameos de Esty Quesada (Soy Una Pringada), Elena Nieto (Yawners) o Stephen Please (No Fucks), entre otros.



