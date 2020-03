Billie Eilish reflexiona sobre las críticas a su cuerpo en un interludio de su nueva gira, en el que se queda en sujetador

Billie Eilish acaba de iniciar en Estados Unidos su nueva gira mundial ‘Where Do We Go’?, en la que sigue presentando las canciones de su exitosísimo álbum debut, el disco más vendido del año pasado y ganador de múltiples Grammy; y que la traerá a España en verano, de mano del festival Mad Cool. La primera parada de la gira ha sido en Miami, este lunes 9 de marzo, y el setlist no es muy diferente al anterior, aunque sí incluye los recientes éxitos de la artista ‘everything i wanted’ y ‘No Time to Die’.

El primer concierto de la gira de Billie ha dejado ya una noticia. Normalmente los interludios de una gira no suelen ocupar titulares de ningún tipo, pero el que ha podido verse en el concierto de la cantante en Miami merece ser comentado aparte. La autora de ‘when the party’s over’ es conocida por llevar ropa muy ancha, mucho más grande de la que se supone su talla ideal -nosotros mismos lo comprobamos cuando la entrevistamos hace justo un año- y la cantante no ha tenido problema en explicar que la razón de su vestimenta se debe a la inseguridad que ha sentido con su propio cuerpo y también a la sexualización que suele hacerse de las artistas femeninas en la industria del pop, incluso a una edad tan temprana como los 18 años o antes.

En el mencionado interludio, Billie aborda esta cuestión a su manera, desde el misterio pero también la reivindicación: en él suena la voz de la artista recitando un discurso, y a la vez, la propia cantante aparece en pantalla quitándose ropa a medida que avanza el texto, hasta finalmente quedarse en sujetador. Como puede verse en el vídeo adjunto bajo estas líneas, la escena es suficiente para provocar la histeria de la audiencia. En el discurso, Billie reflexiona sobre las críticas que ha recibido por su cuerpo de gente que no la conoce y sobre la sexualización en general. En un momento se pregunta “¿te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías?”, y en otro sentencia: “si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él”. Este es el discurso íntegro del interludio de Billie:

you have opinions

about my opinions

about my music

about my clothes

about my body

some people hate what i wear

some people praise it

some people use it to shame others

some people use it to shame me

but i feel you watching

always

and nothing i do goes unseen

so while i feel your stares

your disapproval

or your sigh of relief

if i lived by them

i’d never be able to move

would you like me to be smaller?

weaker?

softer?

taller?

would you like me to be quiet?

do my shoulders provoke you?

does my chest?

am i my stomach?

my hips?

the body i was born with

is it not what you wanted?

if i wear what is comfortable

i am not a woman

if i shed the layers

i’m a slut

though you’ve never seen my body

you still judge it

and judge me for it

why?

we make assumptions about people

based on their size

we decide who they are

we decide what they’re worth

if i wear more

if i wear less

who decides what that makes me?

what that means?

is my value based only on your perception?

or is your opinion of me not my responsibility?