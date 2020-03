No te pierdas la aventura anime de Yaeji en el vídeo con el que anuncia su nueva mixtape

Yaeji, la joven productora de Brooklyn que se ha hecho un nombre gracias a canciones de “bedroom house” tan pizpiretas como ‘raingurl’, ‘drink i’m sippin’ on’, ‘One More‘ o su exquisita versión de ‘Passionfruit’ de Drake, ha anunciado su primer largo.

Se trata no de un álbum de estudio propiamente dicho, sino de una mixtape que verá la luz el 2 de abril a través de XL Recordings bajo el título de ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’. La productora coreano-americana, que ha producido el álbum a lo largo de dos años en su estudio de Brooklyn, dice que las canciones de este largo tratan temas como “la amistad, la familia, la gratitud y el apoyo, un apoyo que he sentido, he dado y que todos compartimos”.

El buen rollo que desprende la música de Yaeji vuelve a primar en el primer adelanto de este trabajo, un ‘WAKING UP DOWN’ que enumera todas las cosas que la artista tiene bajo control, como levantarse de la cama, cocinar o hidratarse. El videoclip de ‘WAKING UP DOWN’ es una fantástica producción en estilo de anime de Studio Yatta protagonizado por una serie de simpáticos personajes que podrían tener su propia serie. En el clip, Yaeji empieza el día con pereza pero termina convertida en una superheroína.