Chris Martin hace un concierto por streaming para recaudar fondos contra el coronavirus

En medio de la incertidumbre que está provocando la crisis del COVID-19 a la industria musical, algunos artistas están acudiendo a las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores e incluso para ofrecer actuaciones desde sus casas. En España está en marcha ya, por ejemplo, el Cuarentena Fest, y en cuanto a artistas internacionales, Chris Martin de Coldplay es posiblemente el artista más popular en sumarse a esta iniciativa hasta la fecha.

El británico ha ofrecido un concierto de media hora a través de Instagram, además con propósito solidario, pues su set forma parte de la iniciativa Together, at Home llevada a cabo conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen, que busca recaudar 675 millones de dólares durante todo el mes de abril para paliar los efectos del coronavirus.

Durante su retransmisión, Martin ha cantado, a guitarra o piano, clásicos de Coldplay como ‘Yellow’, ‘Viva la Vida’ o ‘A Sky Full of Stars’, ha recuperado favoritas de los fans como ‘Green Eyes’, y ha versionado ‘Life on Mars’ de David Bowie. Entre canción y canción, el artista ha explicado historias, e incluso ha revelado que Coldplay prepara el lanzamiento de una canción nueva, pero que de momento no puede hablar sobre ella. También ha bromeado con sentirse en Gran Hermano al ver a casi 50.000 personas conectadas viendo su retransmisión. Curioso que lo diga él que ha actuado en recintos como el Estadio Olímpico de Barcelona. El próximo artista en sumarse a esta iniciativa será John Legend.