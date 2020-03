Hoy arranca Cuarentena Fest, con los conciertos por streaming de Adriana Proenza, Confeti de Odio, Marcelo Criminal…

Durante la pandemia del coronavirus no son pocas las iniciativas que están surgiendo por parte de la industria musical para mitigar el impacto económico que sobre él ejercerá la situación de crisis global actual. Una de ellas es Cuarentena Fest, festival de “música en streaming en tiempos difíciles”, que arranca hoy.

Un total de 51 artistas están programados en el cartel de Cuarentena Fest, que se celebrará desde hoy 16 de marzo hasta el próximo viernes 27 de marzo. Los artistas retransmitirán conciertos desde sus casas o locales a través de sus redes sociales o de la web cuarentenafest.tumblr.com, y la encargada de romper el hielo será Adriana Proenza esta tarde a las 19.00. Después será el turno de Confeti de Odio a las 20.00, Marcelo Criminal a las 21.00 y Srta. Trueno Negro a las 22.00.

Además participan en Cuarentena Fest -en orden alfabético- airu, Alien Tango, Ángel Calvo, Apartamentos Acapulco, Ayalga, Bárbara, Betacam, Cabiria, Caliza, Carlota, Cariño, Casa Manuela, Casero, Casetes, Colectivo Da Silva, Cuchillas, Daniel Daniel, De Los Santos, Detergente Líquido, El Petit de Cal Eril, Elektra Insogna, Estrella Fugaz, Estrogenuinas, Evripidis and His Tragedies, Ganges, José Ignacio Martorell, Kids from Mars, Kora, Las Ligas Menores, Lashormigas, Le Nais, Lois, Malamute, Marcos y Molduras, Megansito el Guapo, mori, Paco Moreno y sus Rumberos, Papá Topo, Pavvla, Penélope, Pixel de Stael, rebe, Roldán, Santi (Autoescuela),Stephen Please, The Crab Apples y Valdivia.

El festival, explica, nace como “plataforma lúdica”, pero “también pretende también ser un espacio de visibilización ante el desastre económico que, para un sector precario que está siempre en la cuerda floja, supone”. Además anima a los fans a aportar su grano de arena económico al festival mediante donaciones que se repartirían entre los artistas que participan en él.