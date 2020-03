‘Soul Makossa’, el hit camerunés de Manu Dibango que se tornó universal

El saxofonista y compositor camerunés Manu Dibango ha fallecido a los 86 años debido al COVID-19. Dibango será siempre recordado por su éxito de 1972 ‘Soul Makossa’, cuyo gancho principal ha sido usado decenas de veces por artistas de toda índole, más popularmente por Michael Jackson en su éxito de 1982 ‘Wanna Be Startin’ Something’, el que abría ‘Thriller’, el disco más vendido de la historia.

Cantada en duala, un dialecto camerunés, ‘Soul Makossa’ vio la luz primero como cara b de la canción ‘Hymne de la 8e Coupe d’Afrique des Nations’, la cual celebraba el ascenso de Camerún a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El éxito internacional de ‘Soul Makossa’ (“makossa” significa “yo bailo” en duala) se gestó primero en las conocidas fiestas de David Mancuso en Nueva York, tras lo cual llegó a la radio americana, y cuando el sello estadounidense Atlantic la editó oficialmente después de licenciarla del sello francés que la había publicado en primera instancia, la canción se convirtió un éxito en Estados Unidos, alcanzando el top 35 del Billboard Hot 100.

Por supuesto, el éxito de ‘Soul Makossa’ fue más allá de su repercusión en cualquier chart: el estribillo “ma-mako, ma-ma-sa, mako-mako ssa” sería adaptado posteriormente por multitud de artistas a lo largo de las siguientes décadas y su uso ha continuado hasta día de hoy. La Wikipedia anglosajona enumera al menos a 47 entre los que cabe destacar el uso que hizo de ella Rihanna en ‘Don’t Stop the Music’, aunque su parte se basaba en la versión de Michael Jackson y terminó en disputa judicial. El mencionado extracto de ‘Soul Makossa’ está presente también en ‘Rhythm (Devoted To The Art Of Moving Butts)’ de A Tribe Called Quest’ (1990), ‘Mama Say’ de Bloodhoung Gang (1994), ‘Cowboys’ de Fugees (1996), ‘Clap Your Hands’ de Black Eyed Peas (1998), ‘Gettin’ Jiggy Wit It’ de Will Smith (1998), ‘Feelin’ So Good’ de J Lo (2000), ‘Hailie’s Revenge (Doe Rae Me)’ de Eminem, ‘Algo más que música’ de El Chojin, ‘Lost in the World’ de Kanye West, ‘You See Me’ de Childish Gambino o ‘Farewell American Primitive’ de Ariel Pink.

Además de componer esta gran canción de afrobeat que hoy suena igual de vibrante y deliciosa como el primer día, Dibango fue integrante de la banda de rumba congoleña African Jazz, colaboró con artistas como Fela Kuti o Herbie Hancock, y en 1978 obtuvo un hit en Reino Unido gracias a su single de música disco ‘Big Blow’. Su discografía de hecho es inabarcable y el artista siguió publicando álbumes hasta bien entrado el siglo XXI.