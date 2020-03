No te pierdas: el vídeo ultrapop de ‘Break My Heart’ de Dua Lipa es una cápsula de los años 2000

Dua Lipa firma hoy la “canción del día” en nuestro “site” con ‘Break My Heart’, el tercer single de su nuevo disco, ‘Future Nostalgia’, que sale este viernes tras ser adelantado una semana posiblemente por el coronavirus, posiblemente porque lleva varios días filtrado en la red en su totalidad. Es una bailable composición que presenta la peculiaridad de utilizar la línea de bajo de ‘Need You Tonight de INXS, pero también de declarar en el estribillo “me debería haber quedado en casa”, lo cual no puede sonar más pertinente en estos momentos.

El videoclip de ‘Break My Heart’ se ha estrenado este mediodía y es una pieza ultrapop en la que vemos a Dua interpretar la canción desde varios escenarios: una discoteca acompañada de bailarinas qua hacen “voguing”, el interior de un avión -voy a decirlo- a lo ‘Toxic’ o un apartamento futurista. Incluso los movimientos de cámara y la edición del vídeo son ultra años 2000 en este surrealista videoclip en el que tampoco faltan efectos especiales ni un inesperada inversión cronológica de las escenas.

El de ‘Break My Heart’ es el tercer vídeo de esta etapa después de los de ‘Physical’, rodado en Barcelona (también existe una versión alternativa en modo “clase de aeróbic”), y de ‘Don’t Start Now’, que hasta la fecha es el mayor éxito del álbum. Tal y como están las cosas, lo más seguro es que el vídeo de ‘Break My Heart’ también sea el último, al menos de esta envergadura.