Dua Lipa busca un nuevo hit con ‘Break My Heart’ apoyándose en ‘Need You Tonight’ de INXS

Siguiendo un camino contrario al emprendido por otros artistas, con Lady Gaga a la cabeza, que han optado por posponer la publicación de sus nuevos discos, Dua Lipa ha adelantado a este viernes 27 de marzo, una semana antes de lo previsto. Lo cierto es que es lo mejor que podía hacer, teniendo en cuenta que días atrás se filtraba ‘Future Nostalgia‘ y, para la fecha prevista, pocos se habrían resistido a escucharlo de manera legal/oficial. Sobre todo teniendo en cuenta que, dada la parálisis mundial a causa de la pandemia de COVID-19, las ventas de copias físicas están poco menos que canceladas. Esta precipitación también ha llevado a la británica a adelantar a la noche de este miércoles el lanzamiento del tercer single del álbum tras ‘Don’t Start Now‘ y ‘Physical‘, ‘Break My Heart’.

No cabe duda de que es una buena elección como single, puesto que podría convertirse en un nuevo éxito a sumar por Lipa. En buena medida porque está algo más que inspirada en otro éxito: la línea de bajo con la que se abre la canción calca las notas del memorable riff principal de ‘Need You Tonight‘, hit que encumbró en 1987 a nivel mundial a los australianos INXS –disueltos en 2012 tras probar sin éxito varios sustitutos para el difunto Michael Hutchence–. Y no solo eso, sino que además la primera línea de su estribillo calca también esa melodía realmente irresistible. Sobre esa base, Watt y The Monsters & The Strangerz (Maroon 5, Camila Cabello, Zara Larsson) firman una producción que conecta estéticamente a la perfección con el disco funk de tono retro que ya lucía en los singles previos y el buzz-single que da título al disco. Mañana a las 14:30h PM se estrena el clip oficial.

Recordemos que, aunque ‘Future Nostalgia’ se haya adelantado, ha sido una circunstancia forzada por la filtración y, de hecho, nadie pondría la mano en el fuego de que, de no haber sido así, lo más probable es que el lanzamiento también se hubiera pospuesto. De hecho, así ha sido con la gira mundial de presentación del disco que arrancaba a finales de abril en Barcelona y Madrid. Ahora esas fechas han pasado a nada menos que febrero de 2021.