Andrew Watt, productor de ‘Señorita’, explica su experiencia tras contraer el COVID-19

Andrew Watt es una de tantas personas en el mundo que han contraído el COVID-19. Puede que su nombre no resulte familiar de primeras, pero el joven compositor y productor estadounidense ha participado en dos de los mayores éxitos pop de los últimos tiempos, ‘Havana’ de Camila Cabello ft. Young Thug (la canción más exitosa de 2017) y ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes (tercera canción más exitosa de 2019). El nombre de Watt aparece también en hits como ‘Anywhere’ de Rita Ora, ‘Let Me Love You’ de Justin Bieber y DJ Snake, ‘It Ain’t Me’ de Selena Gomez y Kygo o ‘Youngblood’ de 5 Seconds of Summer y en otros temas de Cardi B, Post Malone, The Chainsmokers o Lana Del Rey. Es una persona reconocida en la industria y ha querido compartir su experiencia con el coronavirus en sus redes para subrayar que las personas jóvenes no son inmunes a la enfermedad.

En un post publicado en Instagram y que ha sido difundido por colegas de profesión como Katy Perry, Watt explica que ahora se encuentra mejor, pero que hace 10 días, y sin haber salido en ningún momento de Estados Unidos, empezó a sentirse como si le hubiera “arrollado un autobús” y que a esta sensación le siguió una fiebre que le fue diagnosticada dentro de los síntomas de una fiebre normal. El músico cuenta que por eso recibió medicación para esta fiebre, pero al ver que empeoraba dando lugar incluso a alucinaciones y a ataques de tos seca, pidió someterse a otra prueba, la cual resultó en un diagnóstico de neumonía. Finalmente, Watt consiguió hacerse la prueba del COVID-19 gracias a un médico privado y esta dio positiva.

El artista añade que el motivo por el que ha compartido su diagnóstico es visibilizar la importancia de que la población joven respete las recomendaciones sanitarias durante esta crisis, que ya ha superado la cifra de 100 víctimas mortales: “Tengo 29 años, soy un chaval sano y voy a salir de esto, pero hay mucha gente en mi vida y en todo el mundo que podrían no hacerlo debido a su débil sistema inmunológico. Por eso estoy escribiendo esto: esto no es una broma. Quedaos en vuestras casas, mantened la higiene. Parad todo y cuidaos de vosotros mismos y de la gente a la que queréis hasta que todo esto haya acabado”.