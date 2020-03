Billie Eilish, y no Lil Nas X, lidera la lista oficial de las canciones más exitosas de 2019

Aunque un poco tarde y con la primavera ya a la vista, la IFPI publica el listado oficial “auditado” de las 10 canciones más exitosas de 2019. Para su tabla oficial conjunta con los discos más vendidos/escuchados de 2019 habrá que esperar hasta el día 24 de marzo. El listado de singles que han dado a conocer no se centra en Spotify o Youtube, que ya habían publicado sus listas, sino que aúna a todas las plataformas.

Billie Eilish lidera la lista con ‘bad guy‘ al sumar los streamings de la pista en sí, con el remix de Justin Bieber, el vídeo, etcétera. Este dato difiere del que había estimado Mediatraffic, que daba el número 1 del año a ‘Old Town Road’ de Lil Nas X, el tema que batía el récord histórico de semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. La IFPI estima que los streamings de ‘bad guy’ equivalen a la venta de 19,5 millones de copias de los viejos singles, por 18,4 millones para ‘Old Town Road’.

En el top 5, como veis bajo estas líneas, aparecen ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello, ‘Sunflower’ de Post Malone y Swae Lee y ‘7 Rings’ de Ariana Grande. Llama especialmente la atención la aparición de ‘Shallow’ de Lady Gaga y ‘Someone You Loved’ de Lewis Capaldi pese a datar en verdad de 2018. Así queda el top 10 que han hecho público:

1. Billie Eilish, “bad guy” (19,5 millones)

2. Lil Nas X, “Old Town Road” (18,4 millones)

3. Shawn Mendes and Camila Cabello, “Señorita” (16,1 millones)

4. Post Malone and Swae Lee, “Sunflower” (13,4 millones)

5. Ariana Grande, “7 rings” (13,3 millones)

6. Tones and I, “Dance Monkey” (11,4 millones)

7. Ed Sheeran and Justin Bieber, “I Don’t Care” (10,3 millones)

8. Lady Gaga and Bradley Cooper, “Shallow” (10,2 millones)

9. Lewis Capaldi, “Someone You Loved” (9,1 millones)

10. Halsey, “Without Me” (9,1 millones)