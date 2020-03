Dua Lipa avanza la salida de su disco a este viernes tras filtrarse

Dua Lipa ha hecho un directo de Instagram en el que ha anunciado varios cambios importantes en la campaña promocional de su nuevo disco, ‘Future Nostalgia’. El album se ha filtrado a la red en su totalidad, y Dua ha decidido avanzar su salida a este mismo viernes 27 de marzo (la fecha original era el 3 de abril). Por otro lado, ha confirmado que el siguiente single del disco, ‘Break My Heart’, pasa a este miércoles 25 de marzo.

En otro punto del directo, Dua ha confirmado lo que era un secreto a voces, que su gira europea queda aplazada debido a la crisis del coronavirus. Las nuevas fechas se harán públicas mañana martes según la propia artista. La gira llegaba a Madrid el día 26 de abril y a Barcelona el 27, pero en pleno confinamiento global y después de los aplazamientos de multitud de conciertos y festivales próximos en estas fechas (Nick Cave tenía un concierto en Madrid el mismo día que ella en Barcelona), era la única noticia que cabía esperar en estos momentos.

Como es sabido, ‘Break My Heart’ contiene un sample de ‘Need You Tonight’ de INXS, y además el miércoles llegará junto a su videoclip. Mientras, ‘Don’t Start Now’ sigue triunfando, acaba de dar a Dua su mayor hit en Estados Unidos (top 2) y ‘Physical’ sigue escalando en la lista de éxitos británica, donde ya es top 7.

omg she was literally crying i’m so glad i didn’t listen to the leak sksk pic.twitter.com/qsswwPJNxY

Dua Lipa’s “Future Nostalgia” album release has officially been pushed forward to this Friday, March 27th. It’s original release date was supposed to be Friday, April 3rd.

The album’s next single “Break My Heart” has also been pushed forward to this Wednesday, March 25th. pic.twitter.com/SapIq5IraS

— The Pop Hub (@ThePopHub) March 23, 2020