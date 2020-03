Nick Cave & the Bad Seeds posponen su gira europea, incluidos sus conciertos en Madrid y Barcelona

Nick Cave & the Bad Seeds comunican la postergación de su gira europea, que les traía a España a finales del mes de abril y a otros países europeos hasta finales del mes de mayo, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. El australiano y su banda de acompañamiento presentaban ‘Ghosteen‘ el 25 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 26 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero estas fechas así como el resto han de ser pospuestas. Pronto se anunciarán las nuevas fechas de estos conciertos, para los que las entradas originales seguirán siendo válidas.

Ante esta panorama cabe esperar noticias también sobre el próximo concierto de Dua Lipa en Barcelona, programado igualmente para el 26 de abril en el Palau Sant Jordi. Estas son las fechas afectadas de Nick Cave, quien acaba de ser noticia por declarar que jamás cambiaría una letra vieja por resultar ofensiva hoy en día, en una carta que vale la pena leer.

Wednesday 22 April – Campo Pequeno, Lisbon, Portugal

Thursday 23 April – Campo Pequeno, Lisbon, Portugal

Saturday 25 April – WiZink Center, Madrid, Spain

Sunday 26 April – Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain

Wednesday 29 April – Ziggo Dome, Amsterdam, Holland

Thursday 30 April – Sportpaleis, Antwerp, Belgium

Saturday 2 May – Arena Birmingham, Birmingham, UK

Sunday 3 May – Motorpoint Arena, Cardiff, UK

Tuesday 5 May – The SSE Hydro, Glasgow, UK

Wednesday 6 May – Manchester Arena, Manchester, UK

Friday 8 May – 3Arena, Dublin, Ireland

Tuesday 12 May – First Direct Arena, Leeds, UK

Thursday 14 May – The O2, London, UK

Friday 15 May – The O2, London, UK

Sunday 17 May – Lanxess Arena, Cologne, Germany

Monday 18 May – Barclaycard Arena, Hamburg, Germany

Wednesday 20 May – Royal Arena, Copenhagen, Denmark

Thursday 21 May – Royal Arena, Copenhagen, Denmark

Saturday 23 May – Ericsson Globe, Stockholm, Sweden

Monday 25 May – Spektrum, Oslo, Norway