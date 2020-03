El funeral de gaitas no es el single más obvio de Bright Eyes que oirás este año

Coincidiendo con el 20º aniversario de ‘Fevers and Mirrors’ y con el 15º de sus discos más emblemáticos, ‘Digital Ash in a Digital Urn’ y ‘I’m Wide Awake It’s Morning’, Bright Eyes están de vuelta. El grupo de Conor Oberst, Mike Mogis y Nathaniel Walcott anunciaba a principios de este año una serie de conciertos y al fin esta semana han dado detalles sobre la nueva música que sucederá a ‘The People’s Key‘, que salía al mercado hace ya 9 años, en 2011.

A través de un mensaje manuscrito, el grupo ha indicado que tenían muchos planes para 2020 pero que van a tener que reubicarlos debido a “los días extraños que vivimos”. Además de un mensaje de ánimo para todos aquellos que están viviendo aislados, anticipan que “no importa lo que pase” sacarán un disco este mismo año. Comparten el primer adelanto del mismo, ‘Persona non grata’, una canción con gaitas que no será indicativa de lo que encontraremos en el álbum.

Si en la misma nota manuscrita ya revelaban que las canciones que han grabado son bastante diferentes entre sí, en entrevista exclusiva con el NME han dado más detalles sobre el proyecto. “Esta canción no es representativa del disco. Hay un single más obvio, pero nuestra intención era sacar esta primero. Hay muchas canciones diferentes en el disco, pero creo que tiene cohesión. Escogimos esta pero no fue mi decisión. Dije: “¿en serio? ¿la extraña marcha fúnebre va a ser la elección?”. Pero se me da muy mal juzgar lo que a la gente le va a gustar, así que no debería tomar estas decisiones. Espero que la gente pueda oírla en el contexto del disco”, indica Conor.

Su sello, al tiempo que defiende ‘I’m Wide Awake It’s Morning’ como un álbum que, hablando de la Guerra de Irak ha resultado “profético”, considera el que está por venir “tanto como una forma de huida como una manera de enfrentarse a tiempos difíciles”.