La cantante de new wave de los 80 Cristina muere a los 61 años por el coronavirus

La cantante estadounidense de new wave Cristina, que publicó varios singles y álbumes durante los años 80, ha fallecido a los 61 años debido al COVID-19. Ha desvelado la noticia Michael Esteban, co-fundador del sello ZE Records (Suicide, John Cale, Lio), en Facebook.

La carrera musical de Cristina fue breve. Hija de un psicoanalista francés y de una escritora e ilustradora, la cantante publicó su primer single, el pastiche ‘Disco Clone’, en ZE Records poco después de abandonar sus estudios en Harvard, y el éxito de culto logrado por la canción, producida por John Cale de Velvet Underground, resultó en la grabación de su álbum debut, ‘Doll in the Box’, publicado en 1980. En esta época además lanzó versiones de ‘Is That All There Is?’ de Peggy Lee y ‘Drive My Car’ de los Beatles. En 1984 publicó su segundo largo, ‘Sleep it Off’, el cual contiene su canción más escuchada en las plataformas de streaming, ‘Things Fall Apart’, editada unos años antes. La portada de ‘Sleep it Off’ fue obra de Jean-Paul Goude, que el año siguiente se encargaría de la cubierta de ‘Slave to the Rhythm’ de Grace Jones, estéticamente muy similar. El fracaso de este disco motivó a Cristina a retirarse de la música.

La música de Cristina se caracterizaba por su sonido de synth-pop sofisticado y por sus letras satíricas e inteligentes, y de hecho se habla de ella dentro de los términos de la no wave, un movimiento vanguardista surgido de la new wave que reaccionaba contra la comercialidad de este género. Os dejamos con tres de las canciones más importantes de su repertorio.