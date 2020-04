Frank Ocean canta en español en ‘Cayendo’ y recuerda un amor fugaz en ‘Dear April’

Frank Ocean ha publicado sus dos temas nuevos a las plataformas de streaming. Algunos fans ya habían podido escuchar las versiones originales de ‘Cayendo’ y ‘Dear April’ en exclusiva, al recibir los vinilos que habían pedido a través de la tienda web del artista, pero las canciones ya están disponibles para que todo el mundo las escuche.

Se trata de dos melancólicas baladas en las que mandan la presencia de la voz de Frank Ocean y el sonido de una guitarra eléctrica, pero en las que también encontramos sutiles arreglos electrónicos. ‘Cayendo’ es una bonita canción de amor interpretada mayormente en español, lo cual ha sido inédito en la carrera de Frank hasta la fecha. Poéticamente, Frank canta: “Lo que él quiere de ti yo no se lo negaría / Si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca / Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me ‘toy cayendo?”

Por otro lado, ‘Dear April’ sí está cantada totalmente en inglés y retrata con nostalgia la relación fugaz entr dos amantes. “Querido abril, estábamos seguros durante un tiempo, estábamos seguros mientras pasaban los años, si pudiéras llevar a dos extraños hacia cierto tiempo y lugar, como llevaste a estos dos extraños y nos hicistes nuevos”, canta Frank en esta composición marcada también por el sonido de un teclado ambiental. Previamente, ‘Cayendo’ y ‘Dear April’ habían sido remezcladas por Justice y Sango. Suceden al lanzamiento ‘In My Room‘ de hace unos meses.