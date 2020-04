Desire vuelven 11 años después más finos y elegantes en ‘Escape’, el single que presenta su nuevo disco

Desire, el proyecto de synth-pop de Megan Louise, ha anunciado su segundo disco, el primero desde 2009. Fue aquel año cuando uno de los grupos asociados al sello Italians Do It Better, es decir, a todo el universo de Johnny Jewel de Chromatics, editó el que hasta ahora era su único largo, homónimo. Unos años más tarde, un par de temas de Desire apareció en la recopilación de Italians Do It Better ‘After Dark 2‘, pero poco más se se ha sabido en todo este tiempo del grupo autor de ‘Under Your Spell’, canción con streamings multimillonarios que, cabe recordar, aparece en la banda sonora de ‘Drive’.

El nuevo disco de Desire se llama ‘Escape’, sale en verano y vuelve a estar producido por Jewel, que el año pasado regresaba a la palestra (aunque nunca se ha ido) con un nuevo disco de Chromatics que volvía a no ser ‘Dear Tommy’. Y el single de presentación de este ‘Escape’ es el tema que lo titula, un corte de synth-pop e italo disco que sustituye las atmósferas brumosas de antaño por una producción más fina y elegante, quizá la que necesitaba su simpático estribillo de “la la las”. Os dejamos con el tracklist de ‘Escape’.

01 Broken Windows

02 Escape

03 Cold as Ice

04 Falling

05 Boy

06 Love Theme

07 Daughter of the Moon

08 Lately

09 Black Latex

10 A Kiss in the Dark

11 Liquid Dreams