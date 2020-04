Tiger King: Joe Exotic no canta sus canciones… y no es ningún secreto

Joe Exotic, probablamente el personaje pop que la humanidad merecía desde hace tiempo, es el protagonista de la serie documental más comentada del momento, una ‘Tiger King’ que hay que ver para creer. La serie cuenta la historia del dueño de un zoo privado de Oklahoma aficionado a las armas y con el peor flequillo de la historia que es encarcelado por contratar a un sicario para eliminar a su enemiga activista de los animales; pero a medida que avanza la serie, esta va desenredando subtramas a cada cual más siniestra que hunden al espectador progresivamente en lo más oscuro de la decadencia humana.

Si hay un elemento que ameniza el visionado a veces escalofriante, otras bochornoso, de ‘Tiger King’ es su música. Bueno, más o menos. Porque además de llevar un zoo sobre el que habla en su propio canal de Youtube, Joe Exotic es cantante de country y a lo largo de su “carrera” ha publicado varias canciones como ‘I Saw a Tiger’ o ‘Here Kitty Kitty’ que no están tan mal. Durante el visionado de la serie uno puede llegar a preguntarse cómo un hombre con la voz nasal de Joe Exotic puede luego transformarse en un “crooner” total en estas canciones capaz de hacernos pensar en el nuevo Johnny Cash, pero por si el playback fatal de estos vídeos no era ya suficiente motivo de sospecha, la realidad es que Joe Exotic no canta estas canciones y además esto no es ningún secreto.

Varios medios como Vanity Fair o Los Angeles Times han dedicado artículos a este asunto confirmando que los artífices reales de las canciones de Joe Exotic son el compositor Vince Johnson y el cantante Danny Clinton. Ambos aparecen acreditados en la serie y han explicado que se dedicaban a componer “novelty tunes” (un tipo de canción humorística popular en Estados Unidos) por encargo cuando empezaron a trabajar con Joe Exotic, quien tras descubrir una de sus canciones por internet les propuso colaborar para el futuro programa de televisión por cable que se encontraba preparando, y que jamás llegaría a existir. Su colaboración consistía en que Joe Exotic les proponía un tema y ellos entregaban una canción cada dos semanas.

Tanto Johnson como Clinton fueron los primeros sorprendidos al descubrir que lo que estaba haciendo Joe Exotic con sus canciones es un Milli Vanilli de manual, es decir, interpretarlas en videoclips como si las hubiera cantado él de verdad. Cabe mencionar que Joseph Allen Maldonado-Passage jamás reconoce durante la serie no ser el autor de estas composiciones de country, algunas de las cuales, por cierto, habrían tenido sus posibilidades en las conservadoras radios americanas de música country: seguro que algunas las habrían pinchado antes que a Kacey Musgraves.

En declaraciones a Vanity Fair, uno de los productores de los vídeos de Joe Exotic recuerda que, en una ocasión, este llegó a contar a sus empleados que había viajado a Dallas durante un fin de semana para componer.. cuando ese mismo fin de semana había interactuado con ellos físicamente en el zoo. Un artista de la mentira sobre el que todo el mundo está hablando: al menos hay que reconocer que Joe Exotic ha sabido venderse.