Izzy Camina quería ser una “zorra rica”, pero ha preferido dedicarse al pop

Izzy Camina es una muchacha de 24 años de Nueva Jersey que ha dejado de estudiar negocios para dedicarse a la música. Explica que su plan original era convertirse en una “zorra rica”, pero que ha priorizado ser una “estrella del pop”. Hace poco llegaba a las plataformas su primer EP, ‘Nihilist in the Club’, en el que queda reflejado su interés tanto por el tecno como por el dream-pop.

En el primer caso hay que destacar ‘UP N DOWN’, un rompepistas de tecno-pop oscuro interpretado con voz desganada que puede remitir ligeramente a la época de gloria del electroclash. Y en el segundo es necesario hablar de la que puede ser la mejor canción firmada por Alana Isadora Zsa Zsa Camina (este es su nombre real) hasta la fecha: una bonita balada dream-pop llamada ‘Kill Your Local Indie Softboy’ que critica la misoginia de los chicos productores que asumen que una mujer no produce su propia música. El estribillo habla sobre un chico que “crea arte en su Mac” y que “jura que no es un cabrón” pero “es algo peor, un chico indie delicado que hace arte”, y más adelante, Izzy se supera metiéndose con esos chicos a los que les gusta “patinar” o hablar sobre su pasión por el “minimal tecno” aunque a ti te “importe una mierda” sin que se le mueva una sola pestaña.

Cuenta Izzy que la misoginia que ha vivido por ser productora le ha hecho admirar (más que antes) a Grimes, a quien recuerda en la balada electrónica ‘Wrapped in Gold’ y también en la ensoñadora ‘Rubies’, cuya melodía medio infantil Claire Boucher habría pervertido más si cabe. Sin embargo, la autora de ‘Miss Anthropocene‘ no ha solido hacer canciones de tecno tan contundente -y con un título tan propio del estilo- como ‘Nihilist in the Club’, en la que Alana aboga por no “estancarnos en nuestros errores” porque “nuestra vida no es infinita” y “un día todos vamos a morir”. La influencia de Grimes en la música de Izzy Camina se percibe más en espíritu, porque la estadounidense afincada en Londres parece ir totalmente por su propio camino.











