Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift, J Balvin, Lizzo, J Lo… en la transmisión global de ‘One World: Together at Home’

Anunciado el pasado 6 de abril, ‘One World: Together At Home’ es un evento especial de Global Citizen que será transmitido en todo el mundo y comisariado en colaboración con Lady Gaga, y que se emitirá en vivo el sábado 18 de abril para honrar y apoyar el trabajo de los trabajadores de la salud y el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). ‘One World: Together At Home’ es parte de la campaña de Global Citizen lanzada en marzo en apoyo al Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la OMS. Los Global Citizens de más de 130 países ya han tomado decenas de miles de acciones en apoyo al fondo de respuesta, pidiendo a los líderes del mundo y empresas que hagan su parte y asuman compromisos. El evento no busca recabar donaciones a través del público.

Este evento especial será presentado por Jimmy Fallon de The Tonight Show, Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live y Stephen Colbert de The Late Show With Stephen Colbert y contará con la presencia de numerosos artistas y personalidades de la música y la televisión. Están confirmados, entre muchísimos otros, y aparte de la misma Lady Gaga, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, LL COOL J, Maluma,Paul McCartney, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

Están confirmados también en la transmisión Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Hozier, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Liam Payne, Lili Reinhart, Luis Fonsi, Maren Morris, Michael Bublé, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, SOFI TUKKER The Killers.