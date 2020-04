‘Dear Tommy’ de Chromatics da señales de vida: secuencia del álbum y vídeo de ‘Teacher’

El disco fantasma de Chromatics, ‘Dear Tommy’, da un paso para ser una realidad. Anunciado en 2014, luego retrasado y finalmente destruido por su autor Johnny Jewel, parecía pasar a la historia como uno de esos álbumes malditos que jamás ve la luz, pero ahora resulta que tiene secuencia y todo.

‘Dear Tommy’ incluirá nuevas versiones de canciones que ya escuchamos en su momento, como la titular, ‘Just Like You’ y ‘Time Rider’, y también un nuevo tema llamado ‘Teacher’ que ha salido hoy. Este sigue la estela italo y cinética de la banda autora de ‘Kill for Love‘, popularizada con la ayuda de la película ‘Drive’. El año pasado se publicaba un nuevo disco al margen de este, un ‘Closer to Grey‘ algo irregular, pero con pistas tan pegadizas como ‘You’re No Good’ o la folkie ‘Move a Mountain’ que ejerció involuntariamente de villancico para muchos de sus seguidores la pasada Navidad.

Este será el tracklist de ‘Dear Tommy’, con el nuevo single ‘Teacher’ situado justo a la mitad. De momento, no hay fecha de edición.

01 Fresh Blood

02 Glitter

03 Never Tell

04 Just Like You

05 She Says

06 The Moment

07 Time Rider

08 White Fences

09 Teacher

10 Between the Lines

11 Too Late

12 Dear Tommy

13 Melodrama

14 Ultra Vivid

15 Colorblind

16 Sometimes

17 Dream Sequence

18 Endless Sleep