Joji, un científico loco con ganas de escapar en el simpático vídeo de ‘Gimme Love’

Entre las novedades musicales que más visualizaciones están obteniendo en el día de hoy en Youtube España, aparte de las de gente tipo Rozalén, Anuel AA, Izal y Ana Guerra, etcétera, hay que contar la del cantante australiano-japonés George Kusunoki Miller, más conocido como Joji. Sin quererlo ni beberlo, el que fuera youtuber se está labrando una exitosa carrera musical gracias a canciones como ‘SLOW DANCING IN THE DARK’, ‘YEAH RIGHT’ O ‘CAN’T GET OVER YOU’ con Clams Casino que cuentan con cientos y cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Su regreso por tanto es muy esperado y su próximo disco, ‘NECTAR’, verá la luz el próximo 10 de julio.

El sonido de R&B y hip-hop atmosférico de Joji le ha reportado una considerable cifra de seguidores, pero lo que propone el artista en su nuevo single, ‘Gimme Love’, es algo distinto. El tema presenta un ritmo minimalista y acelerado que le acerca al trabajo de grupos como Gorillaz… al menos hasta que llega su segunda parte, la cual, dejando de lado las percusiones, cede el protagonismo a las armonías bucólicas y al dramatismo de unas cuerdas.

El simpático vídeo de ‘Gimme Love’, el 34º más visto en estos momentos en Youtube España, refleja el elemento frenético de la primera parte de la canción. Rodado en estética VHS e inspirado en ‘The Office’, Joji interpreta en él a un científico loco en su misión por viajar al espacio. Con él el artista ha querido capturar, según Billboard, la “necesidad psicológica de escapar”.