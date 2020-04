8 discos que escuchar si te ha gustado ‘Fetch de Bolt Cutters’ de Fiona Apple

‘Fetch the Bolt Cutters’ de Fiona Apple es nuestro “Disco de la Semana”. En días venideros repasaremos la discografía de esta artista que ha publicado tan solo 5 discos en más de 20 años, y solo 2 durante la existencia de nuestro site. De momento os presentamos una lista de trabajos discográficos que pueden venir a la mente durante la escucha de ‘Fetch the Bolt Cutters’, tanto musicalmente como en espíritu.

Feist / Pleasure

Por su cercanía en el tiempo, ‘Pleasure’ de Feist parece la hermana perdida de ‘Fetch the Bolt Cutters’. Ambas son como la cara de una misma moneda. Las letras de Feist son más bonitas, fantásticas… y las de Fiona mucho más feístas y crudas. La honestidad de ambos trabajos se refleja en una producción que prioriza la imperfección y la crudeza, el sonido maquetero y como grabado en casa, frente a la fría perfección de un estudio profesional. Y las canciones de ambos discos hermanan por su fondo blues y también por su carácter surrealista, así como por la importancia de la percusión. Un ejemplo del disco de Feist es ‘Get Not High, Get Not Low’.



Tom Waits / Swordfishtrombones

La percusión caótica de ‘Fetch de Bolt Cutters’ ha recibido comparaciones razonables con el trabajo de Tom Waits, otro compositor peculiar. Especialmente su disco de 1993 ‘Bone Machine’ parece un punto de partida para Fiona por sus delirantes percusiones y el sonido jazz y blues de muchas canciones, pero yo me quedo con el álbum de Waits publicado 10 años antes, ‘Swordfishtrombones’, por lo extraño y rico de su instrumentación, que en muchos casos también es muy jazz, y por la brevedad de sus pistas. Desde que suena la primera, ‘Underground’, sabes que Fiona y él serían grandes colegas.



tune-yards / w h o k i l l

Decir que ‘Fetch the Bolt Cutters’ suena a ‘Hot Knife’ es decir que Fiona ha llevado el parecido de esa canción con el trabajo de tune-yards a su máxima expresión en este nuevo trabajo. Si Fiona ya sonaba a tune-yards en su anterior álbum, en ‘Fetch the Bolt Cutters’ vuelve a recordarnos al grupo autor de ‘w h o k i l l‘ en la prominencia de las percusiones, que además suenan orgánicas; lo visceral de la voz de Merrill Garbus e incluso en las melodías naíf de algunas canciones, como ‘For Her’ o ‘Relay’.



Xiu Xiu / A Promise

El nuevo álbum de Fiona presenta un punto completamente desquiciado e ido de olla que remite al trabajo de Xiu Xiu, un grupo que hace música que puede describirse exactamente en esos términos. Algunas de las voces de ‘Fetch the Bolt Cutters’, las que suenan como mal gritadas en un cuchitril, así como algunas texturas y frecuencias electrónicas presentes en este disco, remiten a obras como ‘A Promise’. Y si creéis que ‘Newspaper’ da miedo o angustia esperad a escuchar ‘Ian Curtis Wishlist’… o toda la discografía de Xiu Xiu en general.



Fleetwood Mac / Tusk

‘Fetch the Bolt Cutters’ es un disco poblado por canciones que en muchos casos pueden llegar a ser preciosas y conmovedoras. A pesar del espíritu experimental del álbum, a pesar de su interés por trastear con instrumentos, percusiones y samples, las canciones de ‘Fetch the Bolt Cutters’ tienen un fondo clásico muy Fiona, porque ella empezó en la música escuchando jazz y este género ha estado presente en todos sus trabajos. En este caso la relación con ‘Tusk’ de Fleetwood Mac que aparecía en algunas de las primeras reseñas, tiene sentido: el disco post-‘Rumours’ de la banda alternaba lo conmovedor (‘Sara’) con una mayor ambición experimental.



Joni Mitchell / Hissing of Summer Lawns

A pesar del 10 sobre 10 a ‘Fetch the Bolt Cutters’ de Pitchfork, son varias las voces discrepantes que hablan de un disco imperfecto, difícil, experimental para mal. Algunos trabajos de Joni Mitchell fueron recibidos en su momento con igual aprehensión, y entre ellos hay que mencionar ‘Hissing of Summer Lawns’, similar a ‘Fetch the Bolt Cutters’ en el sonido visceral de temas como ‘The Jungle Line’ y también en su interés por llevar las sonoridades del jazz hacia nuevos lugares. Ningún fan del pop vocal más inquieto debería perderse esta masterpiece de Mitchell de 1975.



Fiona Apple / The Idler Wheel…

Parece una elección fácil. Bueno, lo es. Pero no cuela que ‘Fetch the Bolt Cutters’ sea un disco TAN extraño. Comprobado está que muchos artistas han ido más lejos que ella en muchos sentidos (como Xiu Xiu), pero es que el sonido de ‘Fetch the Bolt Cutters’ explora caminos ya abiertos por Fiona en su trabajo anterior, sobre todo en cuanto a la prominencia de pianos y percusiones (‘Periphery’). Puede que lo haga de manera más radical, pero creo que es más fácil entender ‘Fetch the Bolt Cutters’ después de ‘The Idler Wheel‘ que si hubiera salido después de ‘Extraordinary Machine’.



Nina Simone / Forbidden Fruit

Como Fiona Apple, Nina Simone fue una compositora valiente, con un sentido de la justicia y la dignidad brutal, y que no tenía miedo a expresar sus opiniones sin filtros y sin miedo a las represalias. Fiona creció escuchando a Ella Fitzgerald y Billie Holiday, pero también ha citado entre sus influencias a Nina Simone. En el fondo estos son los géneros que, de manera más o menos perversa, encontramos en ‘Fetch the Bolt Cutters’, un trabajo que es exactamente eso, valiente y hecho por una persona que no teme dar todo lo que hay en su interior.