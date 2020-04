Jónsi de Sigur Rós se suma al sonido PC Music pero lo lleva a su terreno en ‘Exhale’

Jónsi, cantante de Sigur Rós, vuelve con su primer single en solitario en más de una década. ‘Exhale’ no tiene nada que ver con el éxito de Whitney Houston… ni tampoco demasiado que ver con el sonido que caracteriza a su productor, el británico A.G. Cook, miembro del colectivo de productores PC Music y mano derecha de Charli XCX en sus últimos pasos artísticos, también en su inminente nuevo disco.

Porque no, el regreso de Jónsi no supone una transformación radical respecto a los últimos trabajos de Sigur Rós ni tampoco respecto a los trabajos de música ambiental que el cantante islandés ha publicado junto a su pareja, Alex Sommers, el último de los cuales data del año pasado. Jónsi no se ha hecho un Charli XCX ni un Carly Rae Jepsen… ni siquiera un “Jónsi” (su debut era bastante pop) y lo que presenta en ‘Exhale’ es un tema ambiental, tenebroso y fragmentado que se desarrolla pacientemente mediante sonidos misteriosos y gorgoritos, y en el que solo al final se percibe la mano de PC Music gracias a la entrada de una base rítmica que lleva el tema a su cumbre emocional.

No hay más detalles sobre el próximo álbum en solitario de Jónsi, pero el cantante ha sido noticia recientemente por haber superado el COVID-19.