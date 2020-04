Becky G es mecánica de corazón en el vídeo de la festiva ‘MUCHACHA’ con Gente de Zona

Becky G sigue alternando su lado R&B con su lado latino, baladas como ‘They Ain’t Ready’ con los ritmos de reggaetón de ‘Perdiendo la cabeza’, y sobre todo sigue con su carrera al margen de ‘Mala Santa‘, su primer disco largo, que veía la luz el año pasado con el reclamo de incluir los tres mayores macrohits de su carrera, ‘Sin pijama’ con Natti Natasha, ‘Mayores’ con Bad Bunny y ‘Cuando te besé’ con Paulo Londra.

La novedad que presenta Becky G hoy pertenece a su lado latino, y es un single compartido con el dúo cubano de salsa y reggaetón Gente de Zona que suena de hecho totalmente cubano. ‘MUCHACHA’ recibe su nombre de un patrón rítmico cubano (“mu-cha-cha”) y es un tema bailable y festivo desde el segundo cero que suena incluso más feliz que aquella infravalorada colaboración de Gente de Zona y Kylie Minogue incluida en el último disco de la segunda, y que de hecho también fue single.

‘MUCHACHA’ nos deja rimas de Becky G marca de la casa como “azúcar morena pa’ ti / con las curvitas que me dio mami” o “quieres esta boca magnética / pa’ que ponga en duda tu ética”, y un videoclip que actualiza la historia de ‘Cenicienta’ para transformar a “Becky from the Block” en una mecánica profesional que no cambiaría su profesión ni por la mejor fiesta del barrio.