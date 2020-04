Canción del Día: ‘Someone’s Gonna Break Your Heart’ reafirma la genialidad fuera de tiempo de A Girl Called Eddy

En la montaña rusa de emociones que suponen estas semanas de confinamiento, uno de los mejores consuelos está resultando ser poder atender a discos publicados en las primeras semanas del año que el día a día había hecho que pasaran desapercibidos. En esas, ha sido una verdadera alegría atender con el mimo que merece al ya casi inesperado regreso de A Girl Called Eddy: quince (!) años después, por fin ha tenido continuidad su glorificado álbum de debut (producido por Richard Hawley) con ‘Been Around‘, nuestro Disco de la Semana. Publicado, además, por un sello español, Elefant Records, que no hace sino ratificar su genuinidad y pasión por la música.

‘Been Around’ es un disco que, si cabe, ratifica aún más que su lejano primer disco el exquisito gusto por el clasicismo de Erin Patricia Moran –recordemos que su alias no es otra cosa que un homenaje al debut discográfico de Dusty Springfield–, pop, rock y soul fuera de tiempo que la alinean con figuras como Aimee Mann, Ron Sexsmith o… Chrissie Hynde. La líder de Pretenders es una clara inspiración en la que, sin duda, es la canción más vigorosa y vibrante de este álbum, ‘Someone’s Gonna Break Your Heart’.

“Daniel (Tashian, productor del ‘Been Around’, ganador del Grammy a Álbum del año por ‘Golden Hour’ de Kacey Musgraves) y yo somos muy fans, y un día estábamos tonteando en su estudio (…) y dijimos “¿Y si hacemos un homenaje a Pretenders solo para echar unas risas?” Ese es el origen, ni más ni menos, de la canción, según nos lo ha contado Erin en una entrevista que publicaremos estos días. “Fue la bomba hacerla y sentirme durante 2 minutos y 57 segundos como una rockera”, añade Erin, que dice que no sabe si la canción ha llegado a Hynde aún, aunque sí tiene constancia de que le gustó mucho su primer disco. “¡No somos dignos!”, bromea en referencia al famoso gag de ‘Wayne’s World’.

Pero lo cierto es que sí porque, más allá de la sorprendentemente fiel imitación de los gorgoritos característicos de Chrissie, ‘Someone’s Gonna Break Your Heart’ es una canción de power pop dignísima y brillante, con una melodía totalmente deslumbrante que la convierte en el hit potencial de ‘Been Around’. Y, en línea con la mezcla de melancolía y humor de todo el disco con el que asume su aura de eterna perdedora.

En el caso de este tema, una perdedora en el plano sentimental: curada de espanto, nos advierte que “puede no ser esta noche, puede que no hoy, / pero te prometo que va a pasar de cualquier manera: / Alguien va a romperte el corazón. / Alguien va a hacerte daño. / Alguien te va a hablar con dulzura. / (Pero) Alguien te hará llorar”. Ante eso, la única esperanza resulta ser que esa persona que nos daña, después de todo, “tampoco tiene un corazón a prueba de balas”, y recibirá de su propia medicina.