Fiona Apple habla en la tele sobre su nuevo disco y activismo indígena

Fiona Apple ha dado varias entrevistas a medios digitales para hablar sobre su nuevo disco, el RECOMENDADO ‘Fetch the Bolt Cutters‘, que acaba de dar a la cantautora estadounidense su mejor entrada en la lista de álbumes española. Rara vez la artista concede una entrevista por televisión, pero es lo que acaba de hacer este martes en el programa independiente Democracy Now!, en el que ha hablado también sobre activismo indígena y privilegio, pues en los créditos de su disco reconoce haber grabado el largo en varias tierras que antaño fueron indígenas, en concreto, las tierras de Tongva, Mescalero Apache y Suma. En el programa aparece también la activista Eryn Wise para hablar sobre cómo está afectando al coronavirus a la población indígena del país.

Sobre su nuevo disco, Fiona ha explicado que su sello quería que viera la luz en octubre después de haber publicado el primer single en junio, pero que ella luchó por que saliera ya. “Si hubiéramos esperado, el disco se habría perdido en la (montaña de lanzamientos). Quería ser escuchada. No me gusta abrir la boca si sé que nadie me va a escuchar”. También vuelve a explicar la inspiración del título, muestra el tatuaje de unas tenazas que se ha hecho en el brazo derecho, y habla de un momento de catarsis que experimentó grabando ‘Ladies’, cuando por fin pudo expresar la furia que sentía por la persona que había abusado de ella a los 12 años.

En cuanto a su activismo, Fiona aboga por que se recuerde más que la población estadounidense vive en “tierras que no nos han sido cedidas” y reconoce su privilegio como “mujer blanca” que, durante años, ha vivido ignorante al sufrimiento de la comunidad nativoamericana.