Fiona Apple consigue con su mejor entrada en España con ‘Fetch the Bolt Cutters’

Fiona Apple nunca ha sido una gran vendedora de discos en nuestro país y su primera entrada en la lista de ventas española se registró en 2012, con la salida de su penúltimo álbum ‘The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do‘, que entró en la tabla por los pelos, en el número 100.

El mundo no es el mismo hoy que ayer, “abril está complicated” como dice el meme, y el nuevo trabajo de Fiona Apple, el DISCO RECOMENDADO ‘Fetch the Bolt Cutters’, da a la artista la mejor posición “comercial” (solo escuchas como viene siendo el caso desde hace varias semanas) de su carrera en nuestro país: el disco entra en el número 39 de la lista única de streaming. En Estados Unidos, su mercado principal, ha entrado en el número 4 y en Reino Unido en el número 33. Donde mejor ha ido en Europa ha sido en Irlanda, donde ha entrado en el número 23.

Recientemente hemos indagado en las posibles referencias de ‘Fetch the Bolt Cutters’ y repasado la discografía de Fiona que nos quedaba por comentar, desde su debut ‘Tidal‘ hasta ‘Extraordinary Machine‘ pasando por ‘When the Pawn…‘, ninguno de los cuales entró jamás en la lista de ventas española (y tampoco ahora ha habido efecto dominó).

La entrada más significativa de la semana en la lista, sin embargo, es la del cantante colombiano Camilo, que con ‘Por primera vez’ debuta directo en el número 3 de la tabla de álbumes española, quedándose por detrás solo de los últimos trabajos de Bad Bunny y J Balvin. Unos peldaños por debajo, el rapero gallego Hard GZ coloca su álbum ‘Siempre’ en el número 8, y más adelante el rapero portorriqueño Miky Woodz entra con ‘Los 90 Piketes’ en el número 12. Y ya en el 21 el rapero DaBaby coloca ‘Blame it On Baby’ en el número 21: se trata ni más ni menos del disco número 1 actualmente en Estados Unidos.