Por qué ‘When the Pawn…’ es el disco por el que empezar con Fiona Apple

Si no estás entendiendo la unanimidad de la crítica ante ‘Fetch the Bolt Cutters‘, si jamás entendiste el éxito en Estados Unidos de ‘Tidal’, si realmente es que no sabes muy bien quién es Fiona Apple, es su segundo álbum el lugar por el que empezar. De alguna manera, las reseñas excelentes de sus dos últimos discos implican entender quién es Fiona y esa es una pregunta que se responde sobre todo en este álbum a pesar de que su larguísimo título, que por un tiempo estuvo en el Libro Guinness de los Records por su longevidad, pueda tirar para atrás.

El álbum se llama ‘When the pawn hits the conflicts he thinks like a king

What he knows throws the blows when he goes to the fight

And he’ll win the whole thing ‘fore he enters the ring

There’s no body to batter when your mind is your might

So when you go solo, you hold your own hand

And remember that depth is the greatest of heights

And if you know where you stand, then you know where to land

And if you fall it won’t matter, cause you’ll know that you’re right’ y en este artículo repasamos las razones por las que es el mejor vehículo para llevarte al mundo Fiona Apple.

Yendo al grano, ‘When the Pawn…’ contiene la canción más pop de la artista. El primer single ‘Fast As You Can‘, con sus cambios de ritmo, sus extraños acordes, su destartalada percusión y su ritmo sincopado, impresionaba desde su primera aparición en MTV. Se trata de una composición ambigua en la que la “bestia” a la que se dirige en la primera frase puede ser o bien un amante problemático o bien sus propios problemas mentales. Una de las frases es “crees que sabes cuán loca estoy” y el estribillo propone: “tan rápido como puedas, corre, libérate de mí”, sin esclarecer si ella misma es un peligro para los demás, se dirige a su yo interior o todas las anteriores son correctas.

La misma ambigüedad consiente el uso de la palabra “drogas”: “seré tu chica, si dices que es un don, y me das más de tus drogas”, lo cual puede referirse a las ilegales o a las prescritas médicamente. Lo seguro es que no estamos ante la misma Fiona de ‘Tidal’. El tempo tan alto de la canción -en su parte más agitada, mayoritaria- expresa exactamente la inquietud de la que habla. A su vez es un aciertazo que la canción esté dominada por dos acordes tan extraños, casi disonantes, que se relajan cuando se acerca el estribillo: refuerzan la teoría de que Apple está conversando con su propia paranoia, pensando un segundo de una manera, y al siguiente de otra completamente diferente.

La elección del resto de sencillos, ‘Limp‘ y el famoso ‘Paper Bag’ (todos con vídeo dirigido por su novio en la época, Paul Thomas Anderson) se adivina más complicada, al menos porque en cuanto a inmediatez, tuvieron que competir con canciones como ‘On the Bound’ -con estribillo como recién salido de una banda sonora de ‘James Bond’-, la rockera ‘To Your Love’ y ‘A Mistake’, una canción en la que las guitarras eléctricas saludan en la intro y se desmelenan al cierre. Ninguna de ellas apuesta ya por la vena jazzy de ‘Tidal’, apenas superviviente en ‘Love Ridden’: esta Fiona es mucho más aventurera en lo musical y libre en lo lírico. La primera frase de ‘To Your Love’ es “aquí va otro discurso que te gustaría que me tragara”. La de ‘A Mistake’, “voy a cometer un error y voy a hacerlo aposta”, solo para advertir “voy a joderla otra vez” o repetir hasta la autoparodia “¿pero por qué no puedo cometer un error?”.

La producción de ‘When the Pawn…’, a cargo de Jon Brion y con varias decisiones artísticas de Fiona Apple atribuidas a Jon Brion, es algo esclava de ese gusto de finales de los 90 por acercarse a la electrónica. En 1999 hace rato que los sintetizadores han tomado las carreras de Radiohead, U2 o The Cardigans, y se nota en cómo ciertos efectos asaltan ‘Limp’ o entran y salen de ‘A Mistake’. Entre juegos de palabras, trucos instrumentales y los falsos finales de varias pistas, el álbum resulta coqueto y travieso, lo que no impide que se cierre, como muchos álbumes de los 90, con una enorme canción de amor.

Aun así, ‘I Know’ no representa un “día perfecto” como el de Lou Reed, pues se inspira en las dudas al inicio de una relación en la que se interpone una tercera persona. Elvis Costello terminará por versionar esta composición en la que Fiona quiere demostrar que sabe callar por amor, si bien reservándose la última palabra: “fingiré que no sé de tus pecados / hasta que estés listo para confesarlos / pero durante todo ese tiempo… los sabré”.

El poema que da nombre al álbum, inspirado por unas cartas de los lectores a Spin con críticas a Fiona que le sentaron como una patada en el culo, nos habla de un “peón” que vence “un conflicto” cuando se comporta “como un rey”. Deja dentro del mismo un par de frases tan relevantes como “no existe nadie a quien derribar cuando tu mente es tu fortaleza” o la final “si pierdes tampoco importa, porque sabrás que tienes razón”. No es la forma más manida de autoayuda que puede venir a la mente, ¿verdad? La Fiona de ‘When the Pawn…’ es aguda en lo musical y también con la palabra, titulando con cosas como “Limp” (es “cojear”, pero también “flácido”, “pusilánime”) y ‘On the Bound’ (“on the rebound” significa “despechado”), afirmando que se siente “llena como una garrapata” cuando se pega un atracón de hacer el mal (‘A Mistake’) o sintiéndose tan fuerte “que sus dedos se convierten en puños”. Aquí hay humor, no solo empoderamiento, y solo hay sarcasmo en ese paralelismo de ‘Paper Bag’ que confunde a un bello “pájaro” con una “bolsa de papel”, y después a un “hombre” de verdad con un “crío”.

‘Fetch the Bolt Cutters‘ es nuestro Disco de la Semana.

