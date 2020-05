“El futuro más inmediato da un poco de miedo”: así viven la crisis del Covid-19 las tiendas de discos españolas

Más allá de la debacle humana, la pandemia de la Covid-19 está dejando un panorama desolador en todos los espectros económicos. También, como sabemos, en un sector cultural que ya venía padeciendo una precariedad atroz a muchos niveles. “A perro flaco, todo son pulgas”, que dice el refrán castellano. Los artistas, sellos y promotores, evidentemente, están acusando de manera muy dolorosa las consecuencias económicas de las demoras –cuando no cancelaciones– de giras y festivales. Pero no se hablaba tanto de uno de los eslabones del tejido cultural: las tiendas de discos. [Foto: Jordi Llansamá de BCore Disc, Barcelona, por Iván Caster.]

A días de que parte del país alcance la llamada fase 1 del plan de desescalada del estado de alarma planteada por el gobierno español, desde JENESAISPOP hemos acudido a los responsables de varios de estos negocios para conocer su situación actual y sus perspectivas de futuro. Por eso hemos sometido a tres preguntas muy concretas a algunas de las tiendas –algunas con larga historia y arraigo, otras más jóvenes– de Madrid y Barcelona, junto a pequeños estandartes en ciudades como Granada o Donosti. Nos explican cómo están sobrellevando el cierre forzado por el confinamiento, cómo les han afectado las medidas económicas del gobierno y en qué las mejorarían, y cuáles son sus perspectivas de futuro, tras haberse cancelado o pospuesto numerosos lanzamientos importantes.

¿Cómo estáis sobrellevando la supervivencia de vuestro negocio en el estado de alarma?

Aunque hay disparidad de situaciones, en general el comercio online parece estar siendo un salvavidas para la mayoría de los encuestados –desde Bajo El Volcán (Calle del Ave María, 42, Madrid) nos aseguran que hacen envíos diarios–, combinados con algunas de las ayudas del Gobierno para autónomos. Es el caso de El Genio Equivocado, la botiga (tienda del sello que a principios de año celebraba su décimo aniversario, sita en Carrer de Benet Mercadé, 22, Barcelona), que destacan tanto la solidaridad de sus clientes habituales como la de su casero, que les ha aplicado una moratoria del 50% del alquiler del local, contribuyendo entre todo a su supervivencia. Pero Rafa Piera se proyecta al momento en que esas ayudas se acaben: “ya veremos. A ver cómo estará la economía de la gente en próximos meses, habiendo tantos ERTES y tantos despidos. Habrá inevitablemente una constricción de esos gastos que destinamos a ocio, cultura… y es posible que afecte directamente a las tiendas de discos. El futuro más inmediato da un poco de miedo”.

Un caso similar a este es el de BCore Disc, la tienda del veterano sello independiente barcelonés (Carrer de Montmany, 25, Barcelona) que dirige Jordi Llansamá: “tenemos la suerte de que aparte de ser tienda de discos, también somos sello (BCore Disc y Adarce Records) y al menos tenemos algún tipo de ingreso no relacionado directamente con la venta de discos. Nuestra opción es clara, volcarnos en la venta online e intentar premiar y fidelizar nuestras ventas directas a través de nuestra web. Algo que llevamos toda nuestra vida haciendo, intentar crear un vínculo entre nuestro sello y los seguidores de nuestras bandas”. [Foto: Escridiscos, Madrid.]



Surco: “Esta es una crisis más en la lista. Una gorda, pero de la que también esperamos salir adelante”

“Incertidumbre” es una de las palabras más repetidas por los encuestados, especialmente por aquellos para los que la venta presencial es importante, como es el caso de Escridiscos (Calle de las Navas de Tolosa, 4, Madrid) y Bangla Desh Discos (Costanilla de los Ángeles, 5, Madrid), ambas situadas cerca del principal eje comercial de la capital (cerca de la popular La Metralleta, que no ha respondido a nuestra encuesta). La venta online en sus propias webs o emails o a través de Discogs, web especializada en venta de discos entre particulares y profesionales, destaca como una de las más recurrentes soluciones para muchos de los encuestados, aunque otros, como Discos Paradiso (Carrer de Ferlandina, 39, Barcelona) o la joven El Tesoro (Calle de Juan Tornero, 38, Madrid) también habían apostado siempre por el contacto físico con el cliente, atrayéndole con fiestas, miniconciertos y promociones.

“Es un golpe muy duro”, asegura Raúl García de la citada El Tesoro, mientras que Luis de la veterana tienda donostiarra dedicada a ska y soul Beltza Records (San Juan Kalea, 9, Donostia) apenas puede creer que haya cerrado por primera vez en 30 años por motivos sanitarios. Sobrevive, dice, “tirando de la hucha”. En cambio desde la histórica Surco, enseña del barrio de Gràcia barcelonés (Travessera de Gràcia, 144, Barcelona) y, dicen, la tienda más longeva del país con venta de novedades, consideran que “esta es una crisis más en la lista. Una gorda, pero de la que también esperamos salir adelante”. “Llevamos ya 46 años resistiendo a los cambios tecnológicos, a sus consecuentes cambios de hábitos y a la siempre avariciosa gestión de los grandes de la industria”, dicen, pero confían en “la ayuda de todo el que, como nosotros, sigue amando la música que se puede tener entre las manos”.

En todo caso, parece que la situación ha llevado también a reinventarse y a aguzar el ingenio por la supervivencia. En Wah Wah Records (Carrer de la Riera Baixa, 14, Barcelona), por ejemplo, han “aprovechado el estar encerrados en casa para buscar futuras licencias” para su propio sello, especializado en reediciones, además de implementar la tienda de su Bandcamp, algo que tenían pendiente pese a que la venta a distancia es, para ellos, una parte mínima del negocio. Muchos, como los citados El Genio Equivocado o Discos Bora-Bora (Plaza Universidad nº1, local 7, Granada), destacan la generosidad del cliente habitual que ha apostado por comprar referencias aún sabiendo que no podrían recibirlas en muchas semanas por las restricciones de los servicios de mensajerías y Correos. “Ha sido muy bonito el cariño y el apoyo que hemos recibido”, dicen Gonzalo y Mariajo.

Escridiscos: “La reserva de novedades con vista al futuro ayuda a mantener la moral lo más alta posible para minimizar daños”

La reserva de novedades con vista al futuro también ha sido muy importante para mantener la actividad en Escridiscos, nos cuenta Alberto Real, también porque ha ayudado a “mantener la moral lo más alta posible para minimizar daños”. Desde la madrileña Cuervo Store (Calle de Velarde, 13, Madrid, tienda física del sello Holy Cuervo) tienen incluso cierto optimismo: “la sintonía de nuestro equipo es aprovechar este momento para cerrar el capítulo con el que celebramos los 10 años de existencia de Cuervo y con ello estructurar un nuevo libro que será nuestro futuro. Las hojas están todavía en blanco, pero nuestra intención no es otra que seguir siendo”.

El ingenio, instigado por el instinto de supervivencia, también juega un papel crucial, como decíamos. Raül y Carme de Ultra-Local Records (Carrer de Pujades, 113, Barcelona) llegaron a plantearse tirar la toalla y cerrar. Pero, tras la primera semana confinados, tuvieron una idea: “decidimos pedir ayuda a nuestra parroquia, a la gente que nos sigue y viene a comprar discos. Pusimos a la venta unos cupones llamados “Cupó Caixa Resistència” por los que la gente podía pagar 40€ y obtenía un crédito para gastar en la tienda por el valor de 45€. Decidimos poner a la venta 40 cupones. Porque hacía gracia por lo de la cuarentena y porque solamente queríamos tener el dinero para pagar los gastos fijos de la tienda del mes de marzo, y tampoco queríamos abusar de la gente. Nos daba como vergüenza hacerlo, pero al final fue un éxito y los cupones se vendieron en un momento. La gente es increíble”. Algo similar han hecho en La Integral (Calle del León, 25, Madrid): han creado “unos bonos para que cuando abramos los clientes elijan lo que quieran, sin la necesidad que esté colgado en la web”. Además, están ampliando la variedad de productos que ofrecen en su web, no sólo discos. [Foto: La Integral, Madrid.]



Ultra-Local Records: “Estamos haciendo envíos a domicilio si vives por Barcelona y puedo llegar en bici y no morir en el intento”

Los chicos de Ultra-Local, además, han aprovechado para listar referencias sueltas y subirlas a Discogs, e incluso a montar un mercadillo virtual los domingos, vía Instagram. Además, dado que han optado por no emplear servicios de mensajería para no poner en riesgo a otros, han comenzado a hacer las entregas ellos mismos, en mano, al relajarse el confinamiento: “estamos haciendo envíos a domicilio si vives por Barcelona y puedo llegar en bici y no morir en el intento”, explica Raül. “Está siendo muy emocionante entregar los discos. Hay mucho más que una simple entrega. La gente nos ha escogido para comprar el disco, nos ha pedido que se lo traigamos a casa, o lo dejemos en la tienda, o incluso que se lo regalemos a un amigo. Dentro de toda esta mierda nos hemos puesto muy sensibles, y cada pedido que nos llega por diferentes vías nos lo tomamos como una gran ayuda. Y hay dinero, pero hay mucho más amor. Nunca podremos agradecer lo que la parroquia y resto de gente está haciendo por nosotros. Eso si, somos una tienda de discos y solo sobreviviremos si la gente compra discos, esa es la única ayuda”.

¿Te parecen adecuadas y suficientes las medidas del Gobierno a las que os podéis acoger?

Aunque en general todos consideran que son insuficientes, aunque buena parte de ellos sí han recurrido a ellas para paliar el daño económico. El Tesoro, El Genio Equivocado, Bangla Desh, Surco, Bora-Bora o Beltza han recurrido al cese de actividad como autónomos, lo cual supone un 70% de la base mínima de cotización y la exención de la cuota de la Seguridad Social. “Unos 660 euros”, concreta Raúl de El Tesoro. “Sinceramente no llega ni a cubrir los gastos mínimos mensuales del negocio”, recalca, porque siguen “haciendo frente a cantidades ingentes de gastos con cero ingresos”, recuerda Alberto de Escridiscos. En el caso de BCore, por ejemplo, no se han podido acoger a ninguna de las dos alternativas que tenían: “para acceder a una de las opciones tendríamos que cerrar la empresa y despedir a Albert, con el que llevo toda una vida trabajando juntos, cosa que no entra en nuestros planes. Y por otro lado, al ser también sello y recibir otros ingresos, tampoco encajamos en la categoría de haber facturado un 25% de lo habitual”.

Disco El Tesoro sobre las ayudas a autónomos: “Sinceramente no llega ni a cubrir los gastos mínimos mensuales del negocio”

Muchos critican que las medidas sobre la supresión de cuotas de Seguridad Social e impuestos se quedan cortas porque se limitan a la duración del estado de alarma, “aunque el consumo no se reactivará ni estabilizará con facilidad”, dicen en Surco. “En nuestra tienda viene mucho turista extranjero a buscar lo que no encuentra en su país, esto lo arrastraremos bastante más tiempo de lo que el gobierno calcula, ya que parece ser que se tardará en recuperar una actividad turística suficiente como para que repercuta en nuestras ventas”, explica Jordi Segura de Wah Wah. “Sin ayudas en alquileres, con préstamos ICO que, si se conceden, tardan en materializarse, y sin ningún plan específico para el sector cultural ni para los pequeños comercios, está claro que queda mucho por hacer”, añaden desde Surco.

Una postura con la que coincide Rafa Piera de El Genio Equivocado: “en realidad significan endeudamiento por los restos, con créditos que al final tienes que devolver o una moratoria de Impuestos que vas a tener que pagar igualmente. Pan para hoy y hambre para mañana”. Luis de Beltza también apuesta por “la autogestión”, pero le preocupan “más las facilidades a las grandes plataformas o grandes cadenas, mientras los negocios independientes agonizamos con crisis financieras o virus pandémicos”. En cambio desde Cuervo Store son tajantes: la clave es mover al cliente. “Las instituciones no vienen a comprar discos a la tienda, es nuestro público al que nos debemos. La importancia de la música en la vida la tendrá que determinar la gente, no somos sumisos, somos catalizadores”, nos dice una de sus responsables, Leticia Galán. [Foto: El Genio Equivocado, la botiga, Barcelona.]



El Genio Equivocado: “Los bancos ya tuvieron su dosis de inyección de dinero a cascoporro, ahora les toca el rescate al resto de los mortales”

¿Qué proponen ellos, entonces? “No entiendo como no se han implementado medidas sobre el alquiler de los locales con cese de actividad, lo han dejado todo en manos de la negociación entre arrendatario y arrendador”, dice Alberto de Escridiscos. “Es momento de mutualizar perdidas por una causa de fuerza mayor y no está siendo así. Como ya vimos en otras ocasiones las cargas recaen sobre los más débiles, la única salida que han dado es endeudarse para pagar los alquileres, los gastos y los impuestos, mientras todos los que reciben ese dinero no renuncian a nada”. “Los bancos ya tuvieron su dosis de inyección de dinero a cascoporro”, dice Piera, “ahora les toca el rescate al resto de los mortales, a las personitas de a pie, a los trabajadores, al autónomo, a las microempresas, a las pymes…”

Desde Surco, reclaman también cierta previsión e inversiones de futuro de cara a nuevas crisis similares: “planes que blindaran al comercio de proximidad, ese que nadie quiere ver desaparecer de su ciudad, porque le da más carácter a sus calles que cualquier multinacional por poderosa que sea. Y esperamos también que todas las instituciones se animen a subvencionar seriamente la digitalización de los negocios de toda la vida. Porque si aún no vendemos online no es porque vivamos en el pasado, sino porque andamos necesitados de recursos para desarrollar esa transformación con la misma profesionalidad con la que llevamos el negocio cara a cara”. Desde Bajo El Volcán son claros y directos: “una gran ayuda sería que los discos tuvieran un IVA cultural del 4%, igual que los libros”.

Os beneficia o perjudica que se estén retrasando algunos de los lanzamientos más importantes?

“Miramos con tristeza esta situación”, nos dice Leticia de Cuervo. “Los viernes los vivíamos como el día que poníamos en nuestras paredes los últimos lanzamientos de las bandas. Evidentemente ahora la búsqueda cambia, pero no por eso deja de ser especial”. Pero, en general, entre los disqueros consultados esta decisión editorial de algunos artistas y sellos discográficos de todo tamaño y condición no resulta especialmente preocupante. Sobre todo, obviamente, para aquellos que se dedican sobre todo al mercado del coleccionismo, segunda mano o fondo de catálogo, como es el caso principal de Bangla Desh, Discos Paradiso y Wah Wah Records. “Aunque evidentemente tenemos todas las novedades que nos parecen interesantes y todo lo que sale en reediciones, nuestra fuerza son los más de 30.000 discos que tenemos en stock”, dice Jordi Segura. De hecho, para Luis de Beltza trabajar el stock es casi una obligación: “Ahora viene una recesión brutal y las novedades serán artículos de mucho lujo”. [Foto: Beltza Records, Donosti.]



Beltza Records: “Ahora viene una recesión brutal y las novedades serán artículos de mucho lujo”

Raül y Carme de Ultra-Local coinciden y se están “centrando en el stock de la tienda, y algunos lanzamientos de bandas locales son los que nos ayudan”, como por ejemplo la pre-venta del nuevo discos de Mujeres, que han tenido un gesto de generosidad con el entramado cultural local: “Mujeres ha puesto a la venta un disco digital de rarezas por Bandcamp y destinará todos los beneficios a la Sala VOL, Zowie, Heliogabal y nosotros. Esto es muy grande”. Tampoco se ven muy afectados como tienda en BCore, pese a no dedicarse al coleccionismo exactamente “Somos una tienda un poco atípica”, nos dice Jordi Llansamá de BCore, “no basamos nuestra supervivencia en los lanzamientos importantes. Hacemos más de selectores y mayoritariamente trabajamos con pequeños sellos y estilos muy concretos”.

El Genio Equivocado nos da su visión desde la perspectiva de un sello independiente: “Ahora mismo las tiendas están cerradas y el comercio online tampoco absorberá del todo lo que no se vende en la tienda física, el bajón de ventas es importante a todos los niveles. (…) Sacar un disco ahora puede representar dejarlo perder a nivel ventas”. En La Integral preocupa que haya una “falta de novedades a corto plazo, y es entonces cuando lo notaremos más”, proyectándose ya a una apertura con limitaciones de la Fase 1 de la desescalada. Pero también consideran que esto, efectivamente, “a los artistas, sellos y promotoras les hace un daño mayor que a nosotros”. De hecho, desde Discos Bora-Bora agradecen a aquellos valientes que sí han mantenido sus planes de publicación: “Los discos nacionales que han salido en este tiempo (Niños Mutantes, Triángulo de Amor Bizarro…) han sido un pequeño empujón, ya que nos han reservado copias esos discos”. [Foto: Discos Bora-Bora, Granada.]



De hecho, a Alberto Real de Escridiscos le preocupa que “este paréntesis ha taponado un montón de lanzamientos, y los que hubo justo antes de la crisis han pasado sin pena ni gloria, se van a quedar olvidados y superpuestos con los que vengan en las próximas semanas”. “El problema vendrá luego”, dice Rafa Piera de “El Genio”, “ya que al posponerse todo habrá sobresaturación de novedades y saldrán tantos discos que la gente que habitualmente compra música no podrá absorber tanta novedad. En fin, que sea como fuere, es de prever que la cosa estará complicada para todos en los próximos meses”. “Si antes de esto ya era muy difícil vender discos”, dice Raúl de El Tesoro, “después de todo esto, seguramente, mucho más”.

Cuervo Store: “El reinventarse en esta y la situación que vendrá nos impulsa, es el motor de la rueda”

Pese al oscuro panorama, hay un leve optimismo. Incluso hay varios de estos agentes de la cadena cultural que agradecen particularmente que se hayan demorado estos lanzamientos. Desde Bajo El Volcán, piensan que “aunque hay bastante gente que está comprando online, al comprador de discos tradicional lo que le gusta es ir a la tienda a buscar su disco”. “Agradecemos que los discos de Bunbury, Vetusta Morla, Lady Gaga, Norah Jones, y sobre todo el ingente material que se edita especialmente para el Record Store Day, espere a cuando nuestra clientela pueda volver a visitarnos y a que nosotros podamos atenderles con el cariño (higiénico) que se merecen”, nos dice el equipo de Surco. Desde Escridiscos coinciden en que el nuevo formato del Día de las Tiendas de Discos, escalonado en tres días a lo largo del año, “puede dar un poco de aire”, porque además “como los artistas no pueden girar, creo que algunos van a centrar sus esfuerzos en sacar nuevo material y esto podría favorecer al formato físico”. Leticia de Cuervo Store remacha con cierta ilusión: “El reinventarse en esta y la situación que vendrá nos impulsa, es el motor de la rueda”.