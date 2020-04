Niños Mutantes / Ventanas

Seguro que no es fácil para un grupo camino de sus 25 años de existencia conseguir mantener viva la excitación y la chispa para seguir haciendo cosas juntos, para inspirarse y motivarse. El movimiento dado por Niños Mutantes en ‘Ventanas’ es el opuesto al que dieron en ‘Diez‘: si entonces apostaban por un sonido ruidoso y rocoso de mano de Abraham Boba y César Verdú de León Benavente, en este 12º álbum de su carrera se entregan hasta a cinco visiones (“ventanas”, dicen ellos) distintas, en cinco estudios diferentes de Madrid, Granada y Sevilla, e instrumentación y técnicas igualmente dispares. Una suerte bastante habitual en la música pop mainstream, pero totalmente atípica en el rock en general y el indie en particular (principalmente, por una cuestión de economía, imagino). El resultado es bastante interesante en tanto que desvirtúa la imagen preconcebida del grupo y les transfigura en otro/s, logrando que no todo sea tan predecible como pudiera aparentar.

Por ejemplo, el reputado Raúl Pérez –siempre refugiado en su famoso estudio sevillano La Mina, donde ha grabado desde a Pony Bravo a The New Raemon– lleva al grupo granadino a una juguetona aproximación a Sidonie en ‘Un tiro en el pie‘. En cambio Ángel Luján (experimentado productor para Xoel López, Tulsa o Anni B Sweet) lleva a los Mutantes a sonar en ‘Palabras para Julio’ (un estupendo juego lírico, que da una vuelta de género al poderoso y célebre poema de Goytisolo) a medio camino de Spoon y Lori Meyers. Y Noni y Doria de estos últimos, precisamente, se alejan un tanto de sí mismos en un numerazo kraut como es ‘Una noche‘, despistando tanto como Anxo y Carlangas de Novedades Carminha cuando dotan de un sugerente minimalismo el medio tiempo ‘El examen‘. Es uno de los momentos más audaces e interesantes de ‘Ventanas’, aunque ninguno supera a la poderosa ‘La ausente‘, en la que Christina Rosenvinge se estrena como productora para otros de manera fascinante: juntos (porque además canta coros y el puente), nos venden la moto de que estamos escuchando una versión de un tema perdido de las mismísimas Mercedes Sosa o Violeta Parra. Pero no: como cada corte de ‘Ventanas’, es un original de Juan Alberto Martínez (con aportaciones puntuales de la propia Christina o su compañero de grupo Nani Castañeda).

Pero esa variedad es a veces un arma de doble filo en ‘Ventanas’, haciendo que resulte tan deslavazado que por momentos desconcierta. La ligereza de ‘Todo tiene un precio’ (en manos de Carlangas y Anxo), por ejemplo, se da un poco de bruces con la mirada a ese Xoel López que se arrimaba al folclore latinoamericano (‘Camino perdido’, creada con Pérez) o la épica pop cercana precisamente a Lori Meyers en ‘Húndete’ (con Luján, en este caso). En ese sentido, de todos los que más partido han sacado a Niños Mutantes y sus canciones han resultado ser los propios Lori, que les hacen sonar frescos en la sintética ‘Oxígeno’, y Rosenvinge, que de nuevo muestra buena mano en la sencilla y cruda ‘No una más’ (aunque termine resultado algo pesada en su minimalismo). Y en lo lírico los altibajos pesan más: el potente (más allá del juego con el poema que musicó y popularizó Paco Ibáñez) discurso directo de ‘Palabras para julio’ (“Estos días lentos de verano / te abren en dos como un cirujano”), los preciosos versos con sabor clásico de ‘La ausente’ (“Las vueltas que da la vida / esas nadie las espera / Ni el fuego ni el agua pueden / gobernar a quien gobierna”) o la simpática arenga anti-traidores, un poco León Benavente, de ‘Un tiro en el pie’ (“No nos escribas más / Te vamos a bloquear / Vamos a hacerte un boicot, / que se sepa la verdad”) contrasta con los más estéticos que profundos versos de ‘Todo tiene un precio’ (“Todo tiene un precio / la cuestión es si tú quieres ponerlo”) o ‘El examen’ (“Has vuelto a suspender / el examen de conciencia / y eso que conocías el temario de memoria”). Todo, en general, dentro de ese “centrismo musical” al que aludían recientemente Triángulo de Amor Bizarro (como algo de lo que huir, sí). Así y todo, ‘Ventanas’ es un experimento positivo en general, que revitaliza al veterano grupo de Granada y les aporta una frescura quizá inesperada.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘La ausente’, ‘Palabras para Julio’, ‘Una noche’, ‘El examen’, ‘Un tiro en el pie’

Te gustará si te gustan: Lori Meyers, Xoel López, Sidonie

Youtube: vídeo de ‘Palabras para Julio’