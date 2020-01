New Order, The Bats y Serrat, canciones de la vida del sello El Genio Equivocado, que celebra su X aniversario

Esta semana el sello barcelonés especializado en indie pop El Genio Equivocado conmemora sus primeros 10 años de vida. Una década que comenzaron auspiciando los primeros trabajos en solitario de Joaquín Pascual (Surfin Bichos, Mercromina) y que continuaron acogiendo proyectos de la última ola de Myspace, como Cosmen Adelaida o Hazte Lapón. En los últimos tiempos, esa oferta se ha ido ampliando con proyectos tan variopintos como Algora, Burrito Panza, Las Ruinas, Birkins, Flamaradas, Perapertú o Ladilla Rusa. [Ilustración: Lolo G. Molinier de Hazte Lapón para El Genio Equivocado.]

Antes de iniciar una nueva temporada repleta de novedades –entre otros, editarán discos de algunos de los antes citados más nuevas incorporaciones como Raúl Querido, Terry vs Tori, Roldán, Beladrone o Centauros–, el sello celebrará estos 10 años con una serie de conciertos conmemorativos que reunirán a varios de los artistas antes citados, comenzando por este mismo fin de semana: el viernes 10 de enero, Ladilla Rusa, Algora y Perapertú estarán en El Sol de Madrid y, al día siguiente, el mismo recinto acogerá a Joaquín Pascual, Roldán y Hazte Lapón, en el que será el último concierto de su carrera. También hay nuevas fiestas confirmadas en Zaragoza y Barcelona, también por partida doble.

Por este motivo, hemos hablado con Joan Casulleras, alma mater del sello junto a Rafa Piera (con el que también compone el dúo Pin&Pon DJs), para someterle a nuestro Tipo Test, un cuestionario destinado a conocer más sobre las canciones que han marcado su vida para bien, muy bien o incluso mal. Y he aquí el resultado, que se resume al final del artículo en una coqueta playlist. De manera elegante, le honra haber evitado del todo el autobombo.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Favoritas hay tantas… ‘Apology For An Accident’ de American Music Club, ‘Lost Weekend’ de The Bats, ‘It’s Rough’ de Smog, ‘Special’ de New Order…



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Cualquiera de Serrat de las viejas, que es lo que sonaba en casa.



¿Qué canción desearías haber escrito?

Alguna de New Order.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

En particular ninguna, en general el reggaeton.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Tenemos una tienda de discos, una discográfica… pero es principalmente Rafa el que se deja los cuartos en discos.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Spotify principalmente, y mi cuenta de Google Play Music, donde me permite subir mis mp3. Muy de vez en cuando puedo escuchar discos en Youtube, pero es residual.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Hay parte de postureo, burbuja diría yo, pero es cierto que en la tienda vendemos muchos más vinilos que CDs. Lo del cassette es más fetichismo que postureo, me gustan los cassettes (aunque no se venden prácticamente).

Actuación vocal que adores.

Tanya Donelly de Belly interpretando ‘Low red moon’, piel de gallina.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

El ‘Aserejé’ cuando salió, pero ahora puedo decir sin problema que me parece una gran canción.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

Escuchar entero el ‘Couchmaster’ de The Bats, temazo tras temazo.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

No recuerdo ninguno así, si me pareciera un desastre directamente no me encantaría.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

La capacidad de emocionar es indicativa de la perfección de una canción, a más emoción, más perfecta.

Un remix que te haya vuelto loco

El The Twelves Remix para ‘Seven’ de Fever Ray.



Un disco que haya marcado tu vida.

Sin dudarlo, ‘Substance’ de New Order.



Escucha la playlist con las canciones favoritas de El Genio Equivocado: