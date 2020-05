Ariana Grande y Justin Bieber, afortunados en el amor y en el confinamiento en ‘Stuck with U’

Ariana Grande y Justin Bieber habían anunciado single conjunto, un ‘Stuck with U’ que sale hoy viernes con propósito solidario, pues los beneficios del single irán a parar a los niños de familias afectadas por la covid-19 en forma de becas y subvenciones a través de la organización sin ánimo de lucro First Responders Children’s Foundation.

De ‘Stuck with U’ ya sabíamos más o menos qué esperar, ya que Ariana y Justin habían regalado su base instrumental para que cualquier persona pudiera grabarse a sí misma bailando la canción y así formar parte de su correspondiente videoclip. La canción descubría ya entonces un ritmo de soul vintage, muy 60s, un sonido que Ariana ya ha explorado en el pasado en temas como ‘Tattooed Heart’, no tanto el autor de ‘Changes’, al que apenas le recordamos algún villancico en ese estilo.

Como era de esperar, Ariana y Justin utilizan este sonido para expresar un mensaje de amor romántico vivido en confinamiento. “Tengo todo este tiempo en mis manos, para esto cancelamos nuestros planes”, “podría estar aquí toda la vida”, “cierra la puerta y tira la llave, no aguanto más, solo somos tú y yo”, “si me dijeras que el mundo se acaba, no me gustaría pasarlo de ninguna otra manera”… Ari y Justin: afortunados en el amor y en el confinamiento.