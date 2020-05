Sónar se pospone a 2021

Sónar informa hoy de que la edición de junio 2020 no podrá celebrarse, pasando a 2021. Obviamente la causa es la crisis del coronavirus, pues la situación de la pandemia ha impedido que Torra solicite siquiera que Barcelona pase a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 11 de mayo. La edición 2020 contaba con nombres como The Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Mura Masa y Maria Arnal i Marcel Bagés, quienes presentaban su misterioso nuevo sonido tras el impacto de ‘45 cerebros y 1 corazón‘.

Este es el comunicado que se remite a la prensa esta tarde: “Sónar lamenta comunicar que, debido a la crisis global originada por la pandemia de Covid-19, las ediciones 2020 de Sónar Barcelona y Sónar+D no podrán celebrarse, por lo que se posponen a 2021. Tras valorar cuidadosamente todas las opciones, y atendiendo a las normativas gubernamentales, esta decisión ha sido la única posible para garantizar plenamente la salud y la seguridad de todos los asistentes, artistas y equipos involucrados. La 27ª edición de Sónar Barcelona y la 9ª de Sónar+D tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en los recintos de Fira Montjuïc de Barcelona y Fira Gran Via de L’Hospitalet. Desde ahora mismo, estamos trabajando con los artistas, ponentes y entidades participantes para reprogramar en 2021 la mayoría de shows y actividades que todos esperábamos disfrutar este año”.

En cuanto a las entradas, se indica que los “poseedores de Entradas y Acreditaciones Profesionales recibirán un correo electrónico el próximo 19 de mayo con la información detallada de todas las ventajas para conservarlas para 2021 o bien, si lo desean, para acceder al reembolso de su importe”.

A pesar de todo, se celebrará una edición extraordinaria de Sónar+D los próximos 18 y 19 de septiembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el espacio donde nació y creció. Será un nuevo formato con “contenidos diseñados para el contexto actual”. Será online, gratuito y abierto a todo el mundo.