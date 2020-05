Canción Del Día: Jessie Ware sigue encandilando en su papel de diva disco en ‘Save a Kiss’

Jessie Ware sigue adelantando el disco que publica el 5 de junio con nuevos singles que están dando forma al que parece será su trabajo más hedonista y centrado en la pista de baile. Desde a ‘Spotlight‘ a ‘Ooh La La’ pasando por ‘Adore You’ y ‘Mirage’, este nuevo largo llamado ‘What’s Your Pleasure?’ vendrá a colocar a Jessie Ware en el mismo hueco de artistas pop que, actualmente y un poco dese los márgenes, están actualizando la música disco a su manera, como Róisín Murphy, Robyn o Metronomy (Joseph Mount es uno de los músicos involucrados en el proyecto).

La manera de Jessie Ware es por supuesto una elegancia y sutileza máximas, y el enésimo sencillo extraído la cantante aplica este modo a lo grande. De nuevo hecha para evocar el glamour de las pistas de baile de los años 70 y 80, ‘Save a Kiss’ es una canción de diva disco con todas las letras, y lo logra mediante una producción de James Ford y Midland que adorna una base típicamente deep house con las cuerdas disco de rigor y un robusto motivo de sintetizador que remite a la Robyn de ‘Dancing On My Own’ y ‘Call Your Girlfriend’.

Empleando pues estilos de la música disco, el house y el electropop, y también algún retazo góspel en los coros, ‘Save a Kiss’ construye una euforia majestuosa y sutil para contarnos una historia clásica de deseo y pasión incontrolables, pero expresada con la mayor de las contenciones. Al fin y al cabo esta canción se llama “guárdame un beso” y su espíritu es el de la absoluta anticipación: en ella, Ware está “aprendiendo a ser paciente” porque su amado “se guarda lo mejor para el final”. Poco a poco esa tensión se resuelve en un estribillo “solo quiero un poco de tu amor” que, pese a su expresada timidez, suena grande y explosivo, marcando el momento más “diva” de la canción.