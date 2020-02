Jessie Ware lleva la elegancia funky de ‘Spotlight’ al Tren Azul de Tito

Jessie Ware es una de las personas que puedes encontrar en nuestra playlist de novedades de cada viernes “Ready for the Weekend” porque tiene nuevo single, con vídeo grabado en Belgrado, ‘Spotlight’. Pero no solo eso. La cantante ha anunciado en redes que ese tema pertenece a un nuevo álbum. El que será su cuarto disco tras lo interesantes que resultaron ‘Devotion‘, ‘Tough Love‘ y ‘Glasshouse‘ recibirá el nombre de ‘What’s Your Pleasure’ y saldrá el 5 de junio. La lista de colaboraciones incluye nombres tan afines como Kindness, Joseph Mount de Metronomy o James Ford, que es quien produce el single que acabamos de conocer, ‘Spotlight’.

Jessie Ware indica en un comunicado que le han pasado muchas cosas pero que con este disco vuelve a su primer amor, que es la música, y en particular a la Jessie bailable. La cantante indica que este nuevo single le parece melodramático y romántico a la vez porque eso es “todo lo que ama” y quizá por eso empieza como una fantasía Disney incluso por la letra “a dream is just a dream”, pero por suerte, la cosa cambia en cuanto Jessie Ware pronuncia la frase mágica: “pero esta noche no quiero dormir”.

Es entonces cuando esta canción de amor dependiente que llama a disfrutar del momento se transforma en un número funky, de bajo sintetizado, base machacona y guitarras disco, que va a gustar a los seguidores de Róisín Murphy, Chic o Chromeo. Y si el tema te suscita ciertas dudas, atentos al sencillo pero elegante -marca de la casa- videoclip. Jessie Ware y su corte de bailarines se han trasladado al lujoso Tren Azul de Tito en Belgrado para realizar una serie de coreografías que realzan la composición. Al final, un fiestón que va poner como loco a Beirut.

Os dejamos con el tracklist del disco, que incluye un single que conocimos hace justo un año, ‘Adore You‘, cerrando la cara A que abre este ‘Spotlight’.

1.-Spotlight

2.-What’s Your Pleasure?

3.-Ooh La La

4.-Soul Control

5.-Save a Kiss

6.-Adore You

7.-In Your Eyes

8.-Step Into My Life

9.-Read My Lips

10.-Mirage (Don’t Stop)

11.-The Kill

12.-Remember Where You Are