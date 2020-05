Melenas / Días raros

Desde Pamplona, Melenas se han consolidado durante el último par de años como una de las bandas fundamentales del underground nacional. Si volaban los vinilos de su debut, este segundo álbum llega al mercado con 200 copias ya despachadas, lo que en España sabemos que equivaldría a un buen top 50 en nuestra lista de ventas si esta fuera exhaustiva y contaran todas las tiendas y webs de bandas a la británica. ‘Días raros’, título ya ideado antes de la crisis del coronavirus, pues el álbum se grabó el verano pasado, no presenta grandes novedades respecto al “fuzz pop” que conocimos en pequeños hits como ‘Mentiras’ o ‘Gira’. Oihana, Leire, María y Lauri continúan haciendo de las guitarras eléctricas, los teclados y la reverb su seña de identidad, sin miedo a que las letras queden en un segundo plano, a veces ininteligibles.

Ese tipo de sonido es el vehículo idóneo para unas canciones que hablan sobre nuestras obsesiones, como sucede en el sencillo ‘No puedo pensar’, si bien es el paso del tiempo el tema más recurrente de ‘Días raros’. “Desde la cama tumbadas vemos el tiempo pasar / no hace falta decir nada, nos vemos al despertar”, dice la última canción ‘Vals’; un tema recibe el título de ‘El tiempo ha pasado’ y otro el de ‘Ya no es verano’, y los recuerdos de otra era nutren los textos de composiciones como ’29 grados’ (“te puedo imaginar en el mismo lugar / pero tú ya no estás”). Dicen Melenas que con este álbum querían “plasmar un estado de ensimismamiento y de ensueño”, sensación especialmente conseguida en la letra de ‘Despertar’, con frases como “sin querer cierro los ojos, vuelvo al sitio que soñé / de aquí no me moveré” o “no me despiertes de este sueño en el que todo me va bien”.

Pero la banda también ha querido celebrar “momentos de querer salir, de buscar el otro lado, de sacar chispas a lo que hay fuera, de divertirse y no pensar en nada más”, entregando composiciones muy revitalizantes, saltarinas y a veces divertidas. En contraste con la balada de frases planeteras ‘El tiempo ha pasado’ (“Aquí sentada en mi cuarto ya llevo días pensando qué harás, volveremos a hablar / qué harás si seguirás igual”), de bonita outro dream pop a los teclados; vuelven a brillar las melodías ultrapop como en el álbum anterior. Es el caso de ‘Despertar’, marcadísima por su batería; ‘3 segundos’, casi un rock’n’roll bailable cuyo estribillo es “papapapá”; o la estupenda ‘Ciencia ficción’, cuya sesentera secuencia de acordes podría haber sido firmada por los mejores Astrid. Los amigos Tamu Tamurai (Exnovios) y Jaime Cristóbal (J’aime) firman la producción de un álbum ciertamente ensimismado y romántico, en el que asoman ciertos visos de madurez. ‘Ya no es verano’ pasa de “recuerda este momento, por favor / tanto como lo haré yo” a “no hace falta que digamos nada más, no alarguemos el final”.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘3 segundos’, ‘Ciencia ficción’, ‘No puedo pensar’, ‘El tiempo ha pasado’

Te gustará si te gusta: Veronica Falls, The Jesus and Mary Chain, The Raveonettes

Escúchalo: Bandcamp