Canción del Día: ‘Shook’, un poderoso chute de hip hop con aspiraciones comerciales que propulsa a Tkay Maidza

En agosto de 2017 teníamos ocasión de entrevistar a una jovencísima artista australiana con el casi impronunciable nombre de Tkay Maidza. Charlábamos con ella a cuenta de su álbum debut del año anterior, ‘TKAY’, que dejaba vislumbrar un considerable potencial con su batidora de pop, hip hop y electrónica bailable. Su progresión se ha hecho esperar más de la cuenta quizá por su ruptura con Kitsuné, llevándola a emprender una nueva etapa de autogestión. Pero singles como la impetuosa ‘Flexin´‘ –parte de la mixtape ‘Last Year Was Weird Vol. 1’, lanzada a finales de 2018– y, ya el año pasado, ‘Awake‘ (ft. JPEGMAFIA) y ‘IDC IF U BE DED‘ exponían su particular visión musical, con un rap duro y experimental pero con gancho.

Pero por fin la suerte parece cambiar para Maidza: el sello británico 4AD, en plena expansión de referencias con fichajes alejados de sus estándares, la ha ofrecido un contrato con el que abre ahora una nueva etapa de mayor visibilidad. Y parece evidente que no se equivocan si atendemos a ‘Shook’, su primera canción publicada con ellos. Se trata de un tema producido por Dan Faber (que ya trabajó con ella en ‘Awake’ y que figura también en créditos de Dizzee Rascal y ‘Tempo‘ de la ahora exitosa Lizzo) en el que contrasta una base de bajos profundísimos con el flow cortante e incisivo de Tkay, en una letra de ego-trip en la que referencia a M.I.A.

Arulpragasam parece un referente tan evidente para Maidza como Missy Elliott, pero los coros infantiles y la instrumentación bombástica de su intro y puente también remite a sus compatriotas The Avalanches. Y además, muestra un nada despreciable potencial comercial en su enorme gancho, tan de vieja escuela: “These men, yeah I got ‘em all shook / Earthquake, yeah I got ‘em all shook / I came, I don’t play by the book / Yeah I make the bands, yeah I got ‘em all shook”. El lanzamiento se potencia con un fantástico vídeo dirigido por Jenna Marsh (responsable del clip de ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, entre otros trabajos), ambientado en un depósito de vehículos y ambiente motociclista, pero con un punto alucinógeno. Como diría la Preysler, “nos ha realmente conquistado”.



