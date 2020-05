The 1975 emocionan con ‘Guys’, su oda a la amistad

The 1975 siguen presentando las canciones que compondrán su próximo disco, ‘Notes on a Conditional Form’, que sale la semana que viene después de varios retrasos. Y quizá sea la mejor estrategia posible en su caso, pues el disco se compone de 22 canciones, y para cuando salga ya habremos asimilado casi la mitad.

Después de ‘The 1975’, ‘People’, ‘Frail State of Mind’, ‘Me & You Together Song’, ‘The Birthday Party’, ‘Jesus Christ 2005 God Bless America’ y ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’, hoy es el turno de escuchar ‘Guys’. Es la canción que cierra el álbum y una oda a la amistad que Matt Healy dedica a sus compañeros de banda: “vosotros sois lo mejor que me ha pasado”, canta Matt en esta tierna composición que recuerda al estilo indie guitarrero noventero de muchas pistas incluidas en su anterior trabajo, especialmente el de la gran ‘I Always Wanna Die (Sometimes)’, la cual también cerraba aquel largo.

Os recordamos que la gira de The 1975 ha sido aplazada por el coronavirus, pero sigue en pie y su visita a España se producirá en el próximo mes de octubre. Las entradas para sus fechas en Barcelona y Madrid, los días 3 y 5 de octubre, respectivamente, siguen disponibles.