The 1975 concretan el larguísimo ‘Notes on a Conditional Form’, que saldrá a finales de mayo

The 1975 concretan al fin los detalles de ‘Notes on a Conditional Form’, su nuevo disco, que iba a salir originalmente solo unos meses después del anterior, el excelente ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships‘, pero se ha terminado retrasando un año entero.

‘Notes on a Conditional Form’ saldrá el 22 de mayo y traerá las cinco canciones publicadas por el grupo durante los últimos meses, como la introducción recitada por Greta Thunberg, la punkarra ‘People‘ o la melancólica ‘The Birthday Party‘. De hecho, estas cinco representan solo una quinta parte de todo el álbum, que estará compuesto por hasta 22 canciones. Una de ellas recibe el curioso título de ‘Streaming’ y otra, que es el nuevo single y sale este viernes, el de ‘Jesus Christ 2005 God Bless America’.

Os dejamos con el tracklist de ‘Notes On A Conditional Form’, disco que, si todo va bien, The 1975 estarán presentando en España el próximo otoño. Estarán el 3 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona (entradas) y el 5 de octubre en el WiZink Center de Madrid (entradas).

01 The 1975

02 People

03 The End (Music for Cars)

04 Frail State of Mind

05 Streaming

06 The Birthday Party

07 Yeah I Know

08 Then Because She Goes

09 Jesus Christ 2005 God Bless America

10 Roadkill

11 Me & You Together Song

12 I Think There’s Something You Should Know

13 Nothing Revealed / Everything Denied

14 Tonight I Wish I Was Your Boy

15 Shiny Collarbone

16 If You’re Too Shy (Let Me Know)

17 Playing On My Mind

18 Having No Head

19 What Should I Say

20 Bagsy Not in Net

21 Don’t Worry

22 Guys