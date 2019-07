The 1975 ceden el protagonismo de su “comeback” al cambio climático y a Greta Thunberg

The 1975 acaban de actuar en Mad Cool y FIB, al menos en este último caso ofreciendo un enorme concierto (en el primer caso, coincidían nada menos que con The Cure). Pero seguíamos sin saber entre poco y nada del álbum que prometían para la pasada primavera.

Hoy al fin algo ve la luz y no, no es lo que te esperas. El primer adelanto del anunciado ‘Notes on a Conditional Form’ y el tema que abrirá el disco no es un single convencional. El corte llamado simplemente ‘The 1975’ es un tema de ambient sobre el que aparece un discurso de la adolescente sueca Greta Thunberg, conocida activista ecologista. Thunberg acaba de ser ridiculizada y ninguneada en un evento por diputados franceses, sobre todo de la derecha, denominándola por ejemplo “la Justin Bieber de la ecología”. “Somos objeto de amenazas y burlas por citar cifras y hechos científicos”, ha sido su respuesta.

El texto de ‘The 1975’ presentado a través de un “lyric video” apunta que estamos ante una “crisis ecológica”, que la situación es de “emergencia”, que “no tenemos la situación bajo control” ni tampoco “todas las soluciones” y advierte que, frente a este problema “las generaciones anteriores han fracasado”, y que todos los movimientos políticos en su presente forma han fracasado”.

No obstante, Greta habla también sobre esperanza para evitar el “sufrimiento de personas” y añade que “no es tiempo de ser políticamente correctos” sino de actuar contra las emisiones de gases de efecto invernadero o el consumo indiscriminado de petróleo. Cree que es mentira que “no todo sea blanco o negro”, pues cumplir una serie de números concretos sí es “blanco” o “negro”. “Tenemos una elección: o transformar o continuar como siempre y fracasar” y “No podemos salvar el mundo jugando las mismas reglas porque las reglas han cambiado” son otros de los lemas que encabezarán este álbum que saldrá ya en febrero de 2020 según NME y que se antoja muy diferente a ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships‘, uno de los mejores del año pasado.