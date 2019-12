The 1975 pasan sus fechas españolas de febrero a octubre para terminar de grabar su nuevo disco

A The 1975 se les ha ido claramente el santo por la boca, porque ‘Notes on a Conditional Form’, el disco que supuestamente iban a publicar durante la primavera de 2019, solo meses después del anterior ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, cuando no hacía falta porque aquel ya fue uno de los mejores trabajos del año anterior; y que después era retrasado al verano, como es obvio sigue sin salir.

Ahora, el sello Dirty Hit anuncia que The 1975 debe posponer las fechas de su gira europea para terminar de grabar su nuevo álbum, confirmando que no está terminado. Este cambio afecta por supuesto a las anunciadas fechas de The 1975 en España: el grupo iba a actuar el 9 de marzo en Sant Jordi Club y el 10 de marzo en el WiZink Center, pero estas fechas pasan ahora a octubre, en concreto a los días 3 (Barcelona) y 5 (Madrid) de octubre.

En un comunicado, el sello indica que los tickets originales seguirán siendo válidos para las nuevas fechas y se disculpa con los fans de la banda de Matt Healy: “Sentimos mucho las molestias que esta decisión pueda causar y esperamos que todos podáis venir a las nuevas fechas. Entiendo que esto será causa de enfado para vosotros pero estad seguros que el retraso será compensado con los mejores conciertos posibles”.

Los singles de ‘Notes on A Conditional Form’ han ido saliendo de uno en uno desde el verano: a aquella extraña colaboración del grupo con la activista sueca Greta Thunberg -que acaba de ser nombrada Persona del Año por Time, la más joven de la historia en recibir el título- le sucedía la punk ‘People‘, y después era el turno de la más convincente ‘Frail State of Mind”. ¿Vendrán todos ellos en el tracklist definitivo de “Notes”?