The 1975 presentarán su nuevo disco el próximo marzo en Barcelona y Madrid

Tras saltarse a la torera la pretensión de publicar un cuarto disco –meses después del tercero– la pasada primavera, los británicos The 1975 publicarán ese nuevo trabajo, ‘Notes on a Conditional Form’, en 2020. Será también entonces cuando realicen una gira de presentación del disco que esta vez pasará por recintos de medio-gran tamaño de Barcelona y Madrid: será el 9 de marzo en Sant Jordi Club y el 10 de marzo en el WiZink Center, respectivamente.

Las entradas, que tendrán un precio de 35 euros (más gastos) en Madrid y 37 euros (más gastos) en Barcelona, estarán en preventa de Live Nation el 19 de septiembre a partir de las 10h. Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, se pondrá en marcha la venta general a través de www.livenation.es y Ticketmaster.

The 1975 se erigían en uno de los grandes nombres musicales de 2018 con la publicación del muy notable ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships‘, y además prometían prolongar el eco de aquel con otro disco en la pasada primavera. Como sabemos, ese trabajo no llegó en la fecha esperada, pero ya es una realidad: ‘Notes on a Conditional Form’ se publicará finalmente en 2020. ‘People‘ y la intro ecologista ‘The 1975‘ son sus dos primeros adelantos.