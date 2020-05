Everything Everything y la asquerosa “montaña de grasa” que representa el decadente mundo de hoy

Everything Everything han anunciado que su nuevo disco, ‘Re-Animator’, sale el 21 de agosto. Una buena noticia para los seguidores de esta banda de indie-rock y synth-pop de Manchester aficionada al drama, al histrionismo y a las miserias del ser humano que, a lo largo de una década de carrera, ha dejado álbumes tan recomendables como ‘Man Alive‘ o ‘Get to Heaven‘.

El primer single de ‘Re-Animator’, que llega tres años después de ‘A Fever Dream’, había sido ‘In Birdsong‘, y hoy es el turno de escuchar ‘Arch Enemy’, un tema contundente en el que mandan los sintetizadores pero también las trompetas (probablemente también sintetizadas) y una melodía apocalíptica que recuerda a Muse, aunque la canción siga sonando a Everything Everything ante todo.

En un mensaje, Everything Everything cuentan la original premisa de ‘Arch Enemy’, que narra la historia de un “personaje de nuestros tiempos que busca a un Dios” pero que solo encuentra “una congregación de avaricia, toxicidad y basura materializada en la forma de una montaña de grasa situada en una cloaca”. Este personaje “reza devotamente” a la montaña “a espera de que purifique el decadente mundo que lo ha creado”. Los ingleses añade que “estas montañas son una curiosa yuxtaposición de lo moderno y lo antiguo, un ejemplo nuevo de miseria arcaica”.

Re-Animator:

01 Lost Powers

02 Big Climb

03 It Was a Monstering

04 Planets

05 Moonlight

06 Arch Enemy

07 Lord of the Trapdoor

08 Black Hyena

09 In Birdsong

10 The Actor

11 Violent Sun