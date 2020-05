La oda a la lluvia blanca de Secreto, Anuel AA, Cardi B… que es top 2 en Youtube España

Anuel AA, uno de los reggaetoneros del momento, y Cardi B, una de las raperas de moda, participan conjuntamente en el remix de ‘La Bebe’ de Secreto “El Famoso Biberón”, Black Jonas Point y Liro Shaq, que, en su versión original, ya acumulaba 6 millones de streamings en Spotify.

Y de “biberones” iba ya la cosa: la canción es básicamente a una oda a la lluvia blanca, e incluye perlas como “me pide leche, y en la boca que se la doy”, “le doy sin romo, le doy sin tano, porque soy imparable como el miembro de un anciano” o “le echo más de cinco y me aguanta, ella es mi planta”. En algún lugar, la fan de los dildos CupcaKke debe estar tramando su contraataque.

La aportación de Anuel AA y Cardi B está a la altura de la ocasión. El primero recurre a la simbología religiosa (“ella no es virgen pero de rodilla hace milagro”) antes de presumir de sus cualidades sobrehumanas como “chingador”. Y la segunda planta su bandera como nadie: “cuando te veo solo quiero una cosa, tu leche rica que me la eché en la boca, le bajo los pantalones y me pongo de rodilla, se viene en mi boca y me la bebo todita”. El vídeo es top 2 en Youtube España.