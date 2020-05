IDLES camuflan su nuevo single ‘Mr. Motivator’ tras una falsa sesión de aerobic doméstico

Los británicos IDLES, absoluta revelación/revolución para el rock británico especialmente tras la publicación de ‘Joy as an Act of Resistance‘, llevaban días invitándonos a participar en una sesión doméstica de aerobic guiada por su bajista Dev (Adam Devonshire)… Y no, no luce precisamente una figura escultural ni tonificada, por lo que resultaba harto sospechoso. Finalmente, dicho streaming no era sino una rijosa manera de incitarnos a ver el vídeo oficial de su nuevo single, ‘Mr. Motivator’. [Foto interior: Joey Martinez.]

Se trata de un tema marca de la casa que percute como un martillo pilón y corta como una navaja, y que llama a “hacerlo” –sea lo que sea, “puedes hacerlo”– como iconos tan variopintos como Kathleen Hanna, David Attemborough o Conor McGregor, que nunca hubiéramos dicho que podrían caber juntos en una canción. Algo tan freak no podía sino venir acompañado de un clip hecho en confinamiento por humanos reales de toda edad y condición que, en su confinamiento, son los que en realidad desempeñan esa sesión de entrenamiento y baile de lo más pirado, con disfraces y sin complejos.

Dejando en el aire si este tema pertenece o no a un tercer disco que según las últimas noticias ya habrían terminado, el cantante Joe Talbot ha declarado a NME que querían “empezar este viaje no tanto con el propósito de capturar el sentimiento del álbum, sino animar a nuestro público a bailar como si nadie mirara y superar estos tiempos oscuros con un machete de dos toneladas de canción y la más hermosa comunidad de escoria que jamás se unió. Vamos. Todo es amor”. De momento, con el single el grupo ha puesto a la venta una de sus fantásticas camisetas, con uno de los mantras de la canción: “I’m Jon Cal-fucking-Zaghe”, en referencia a un boxeador británico.

#YouCanDoIt tomorrow at 7pm BST / 2 pm EST Subscribe & 🛎 set a reminder 👇https://t.co/2bHyrpkvKd SEIZE THE DAY pic.twitter.com/bki4YXUtgf — I D L E S (@idlesband) May 18, 2020