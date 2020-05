Canción del Día: ‘Somebody’ puede ser el hit definitivo de Dagny

Entre las canciones descubiertas en el último JNSP Song Contest, una suerte de miniEurovisión de nuestros foros en el que cada usuario apuesta por un tema favorito, y cuyos resultados de la última ronda se están conociendo hoy, está ‘Somebody’ de Dagny. La cantante noruega, conocida sobre todo por su millonario tema con Seeb ‘Drink About’ (‘Love You Like That‘ y ‘Wearing Nothing‘ habrían merecido algo más de crédito), está triunfando considerablemente en su país natal con este nuevo single, que ya ha llevado al top 22 de las listas noruegas (lo más alto que ha llegado en solitario) y en los últimos días está subiendo en Spotify.

Se trata de una producción muy Robyn para aquellos que echen de menos a la Robyn de ‘Body Talk’, esto es, un pepinazo electropop de base ochentera que pretende reflejar “la excitación que se siente cuando todo es aún nuevo”. Dagny, que afirma sentir “10 veces más de lo normal” cuando se enamora, ha asegurado en Hot Press que ha querido representar esa sensación con la letra -sencilla pero eficiente como dulce declaración de amor- y también con las vibraciones de la producción, que no puede levantar más el ánimo. Todo un bálsamo también para los eurofans que se han quedado sin certamen: el tema excede por poquísimos segundos los 3 minutos de duración.

El tema ha podido contar con videoclip, lo cual en los tiempos que vivimos, es una suerte; e incluso existe una presentación televisiva, austera y guardando la distancia de seguridad, con todo el foco en la composición.





