Primeros indicios de vida en directo este verano: comienza la programación de conciertos

¿Queda algún festival o artista por “posponer” su edición o su concierto a 2021? Sí, la verdad es que quedan unos cuantos aún, más que nada porque se desconoce por completo en qué va a consistir la “nueva normalidad” y lo que sucederá cuando, tras ella, previsiblemente tengamos pequeños rebrotes de la pandemia de la covid-19. ¿Alguien piensa que puede haber Dcode en septiembre, Monkey Week y BIME en otoño? Lo que sí se puede hacer desde la mismísima fase 2 que este lunes empieza en media España son conciertos para menos de 50 personas con los aforos reducidos o hasta para 400 en espacios abiertos y con asiento asignado.

Ante este panorama algunos han comenzado a darle a las neuronas para ver qué se puede organizar. Desde Cooltural Fest, que se celebra en agosto en Almería, han indicado que el festival no se va a celebrar como se pensaba (Amaral, Leiva y otras decenas de artistas), como es lógico, pero que “promotores y Ayuntamiento están trabajando ya en otros formatos para que la marca de Cooltural Fest siga firme en el panorama festivalero pese a las circunstancias”. Dicen que “salvaguardando la seguridad y la salud”, trabajan con el Ayuntamiento para que el público “no se quede sin música este verano”. En la misma línea, el barcelonés Cruïlla ha ido más allá, anunciando, además de la primera parte para su cartel de 2021, conciertos para este verano cuando otros están cancelando.

Nos quedamos sin ver a Gwen Stefani, pero al menos verás a alguien. Han llamado al proyecto Cruïlla XXS, y serán conciertos “adaptados a las nuevas circunstancias, 400 personas de aforo y con distancia de seguridad, que se alargará durante todo el mes de julio de 2020”. Se han programado 30 espectáculos que incluirán actuaciones de gente como Ms Nina y Kaydy Cain, Joan Colomo, Ladilla Rusa, Iseo, Muchachito (Hombre Orquesta Show), Roger Mas, Ramon Mirabet o Rayden, en lugares de Barcelona como el Poble Espanyol, el Disseny Hub Barcelona, els Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, el Recinte Modernista de Sant Pau o la Anella Olímpica.

La noticia sucede a la de la celebración de una pequeña gira por autocines de Belako, que ya sabemos que será los días 25, 26 y 27 de junio en Madrid, Denia y Getxo, respectivamente. Sin duda, la recaudación no tendrá nada que ver con la de un concierto de la vieja normalidad, pero menos da una piedra y son muchos los artistas que están deseando tocar y reinventarse de la manera que sea.

En el lado contrario encontramos a Bunbury, que ha sido bastante crítico en su comunicado de aplazamiento de su gira desde 2020 a 2021, con todo lo mal que le puede venir esto ahora que está promocionando un nuevo álbum que sale la semana que viene. Estas son sus palabras en nota de prensa: “Las medidas que se van anunciando en los diferentes países en cuanto a aforos, protecciones sanitarias, distancias de seguridad, butacas vacías, etc… no nos parecen ni viables, ni realistas. Los conciertos en directo son un intercambio de energía, entre público y artistas. Eliminar gran parte de la emoción, imposibilitando la capacidad de compartir el momento y hacer de algo mágico, algo estático y distante, no tiene ningún sentido para nosotros. Así, Enrique Bunbury y su equipo, no van a efectuar ningún show, dentro de la llamada “nueva normalidad”. Término que nos parece inaceptable”.

Continúa, sin desperdicio: “Esperamos que, como todo parece indicar, el 2021 sea el año en el que nos podamos reencontrar con total normalidad, para cantar, abrazarnos, saltar, bailar y gritar, sin que nos fumiguen a la entrada, ni nos separen de nuestros compañeros o de nuestros artistas favoritos. Para volver a disfrutar de un show tal y como lo conocemos y sin ningún tipo de restricción”. Esperamos en los próximos días publicar una entrevista con el artista en el que nos dé más detalle sobre su visión.



