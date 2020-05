Lana del Rey invita a “separar el grano de la paja” en el amor en su nuevo tema de spoken word

Como para desviar la atención del “backlash” que ha sufrido esta semana a raíz de sus declaraciones sobre feminismo, sobre las que ha tenido que aclarar que no ha citado a artistas negras exitosas por racismo sino porque son sus favoritas, Lana del Rey ha subido a Instagram una nueva composición.

Se trata de ‘Patent leather do – over’ y es un adelanto de ‘behind the iron gates – insights from an institution’, el álbum de “spoken word” que iba a salir a principios de este año pero que se ha retrasado a principios de septiembre, y no solo por la crisis de la covid-19. Como era de esperar, en ‘Patent leather do – over’ Lana recita por encima de una suave música “como siempre escrita por Jack Antonoff” (?), dirigiéndose desde el primer verso a su admirada Sylvia Plath: “Sylvia, supe lo que quisiste decir cuando hablabas sobre nadar en el océano dejando tus zapatos negros de charol apuntando hacia él mientras nadabas”, comienza diciendo. Después, volverá a nombrarla: “Sylvia, Marilyn, Violeta, Diana… Todas las mujeres como yo que llegaron antes que yo eran rubias. Me teñí de negro por vosotras. Di la espalda a ese estanque negro. Juro que no pararé hasta que me muera. Así que aquí estoy a los 34 años, ¿y para qué?”.

En otro momento del tema, y como en referencia a la polémica de esta semana, invita a ser “exigente” en el amor, “separando el grano de la paja” cuando dice que “no puedes enamorarte de un hombre como Ted, o de un músico que canta sobre ser libre”. Las interpretaciones de todo esto en Genius, de momento se están haciendo esperar.