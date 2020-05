Cecilio G. le da a probar de su propia medicina a Broncano en La Resistencia

Cecilio G. acudía anoche a La Resistencia, ya con público –aunque reducido– tras varias semanas haciendo el programa con el plató semivacío, y su nombre ha sido por ello trending topic durante toda la noche hasta esta misma mañana. La razón principal no es exactamente que su entrevista con David Broncano haya sido el caos, algo completamente esperable. Sino que el popular presentador, quizá sin saber dónde se metía, ha recibido de su propia medicina. Al cómico le había funcionado muy bien afrontar sus entrevistas sin documentarse (o aparentando no hacerlo), pero esta vez ha sido un error: si hubiera visto aquella mítica entrevista que Ceci le infligió a Carlotta de Hinds para una fallida sección de El País, quizá se lo hubiera pensado dos veces.

El rapero barcelonés, tras comenzar cantando en directo, hacía acto de presencia con el pelo azul verdoso y un atuendo customizado con motivos de su próxima mixtape (‘Todos presos 2’), ha sido él mismo. Ha cuestionado cómo era posible que Nathy Pelusso hubiera estado en el programa antes que él (haciendo amigas), aunque asegurando que no veía el programa… confesando que era porque Broncano le parecía “un gilipollas”. Y así ha seguido, evadiendo cualquier atisbo de coherencia en la conversación y saltando del impago de los ERTEs por parte del Gobierno a una propuesta de tatuajes para Broncano, pasando por una explicación fugaz de una pelea que no recordaba… del día anterior. Al estilo Lola Flores, no canta, no baila, no divierte (pocas veces un público de La Resistencia se ha reído tan poco)… pero no se lo pierdan.

Así, se han sucedido los memes en redes sociales destacando la cara de desconcierto que lucía Broncano a lo largo del programa y destacando la presencia al estilo Joker de Ceci. En lo artístico, el rapero continúa su línea habitual de publicar canciones, mixtapes, etcétera, sin demasiados filtros: tras haber lanzado el volumen ‘La bestia del mambo‘ semanas atrás, presentaba dos EPs bajo el alias Cevid 19, hace un par de días lanzaba ‘Entre tú y yo’, con la cantante y actriz Jedet en la portada.





No sé si éste es Cecilio G, Force después de ir al gym y pasar un mes con Lobo Estepario, o un personaje del GTA Roleplay a punto de hacer un atraco a puños. https://t.co/I41Xdp3ns5 — El IQ de SweetPain (@SweetPainIQ) May 26, 2020

No estais preparados para esta entrevista. Lo tiene todo: humor, tensión, silencios incómodos… En serio, puto genio Cecilio G:https://t.co/dKRY9L7qgz#LaResistencia #ceciliog — 5_Jahre (@5_Jahre) May 26, 2020

¿Qué pasa con el público de La Resistencia? O sea, Broncano siempre va a pillar al invitado, viene Cecilio G y literalmente no le deja ir a por él y le vacila y ¿todavía lo veis mal?

Creo que no habéis entendido nada. — Ikertxu 💢🔻🐍 (@Ikertxu_cero8) May 26, 2020

Cecilio es Dios ,pero no estáis preparados para esta conversación pic.twitter.com/6jBQ9hoqBR — paquetemetes (@Acerosky1) May 27, 2020

la entrevista de cecilio g en la resistencia pic.twitter.com/6iElsMz6eS — skriptor (@skriptorx) May 27, 2020

La entrevista de Cecilio > La entrevista del Joker — TodoHaSalidoAPedirDeMilhouse (@TodoPedir) May 27, 2020