Jarabe de Palo vuelven con ‘Eso que tú me das’ y con su primer disco en 6 años, ya online

Jarabe de Palo han sorprendido este martes 26 de mayo publicando su nuevo disco, ‘Tragas o escupes’. Es el primer álbum de material inédito de la banda desde 2014, año en que publicó ‘Somos’, si bien en los últimos años han llegado al mercado diversos recopilatorios o incluso un álbum grabado en directo junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Es, por tanto, el primer trabajo original de Jarabe de Palo desde que su cantante, Pau Donés, fuera diagnosticado de cáncer de color en 2015, enfermedad de la que sufría una recaída en 2017, razón por la que el artista anunciaba entonces su retiro temporal de la música.

El primer single de ‘Tragas o escupes’ es el son cubano de ‘Eso que tú me das’, que rápidamente ha convertido a Jarabe de Palo en “trending topic” tras su estreno, y continúa entre los vídeos más vistos actualmente en Youtube España. El vídeo muestra a un Pau Donés acompañado de sus músicos y contento por expresar el mensaje de gratitud de la canción, que dedica a todas las personas que le han apoyado en el momento más difícil de su vida.

“Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio”, explica Donés en un comunicado. “Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mí”.